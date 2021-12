$!Destruyen 165 kilos de pirotecnia en Ahome; piden denunciar venta

LOS MOCHIS._ Con la advertencia de prohibición tanto de venta como de uso, autoridades de Ahome destruyeron unos 165 kilos de pirotecnia que había sido decomisada.

La destrucción de pirotecnia se realizó la mañana de este miércoles en el campo de tiro de la Secretaría de Marina Armada de México, ubicado en las inmediaciones del ejido Rosendo G. Castro, sindicatura de Topolobampo.

Participaron el coordinador municipal de Protección Civil, José Daniel Luna Castañeda; el delegado del Instituto Estatal de Protección Civil en la Zona Norte, Omar Mendoza Silva; y el Comandante del 89 Batallón de Infantería, Coronel de Infantería Rogelio Carrera Sámano.

“Este día nos reunimos no solo para destruir material de pirotecnia, que puede lastimar a lo más valioso de nuestra sociedad, que son nuestros niños, sino para hacer un llamado a no comprar, no permitir la venta y uso de pirotecnia”, comentó Luna Castañeda.