$!Difieren audiencia inicial contra presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje en Guasave

GUASAVE. _ Debido a que supuestamente está enfermo, justificando su abogado la ausencia con una receta médica, Abelardo Rodríguez Valenzuela no se presentó a la audiencia inicial que estaba programada para este lunes en la Sede Regional de Justicia Penal y Oral, por la demanda que tiene interpuesta en su contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave.

La cita fue a las 11:00 horas de este lunes en la oficina de Extensión de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Centro Norte, pero Rodríguez Valenzuela, presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, se justificó enviando una receta médica.

“La audiencia estaba señalada para hoy a las 11:00 de la mañana, Abelardo Rodríguez no se presentó porque están argumentando mediante una receta médica que está enfermo y que no puede comparecer, claro que sabemos que es argucia más que él está haciendo para alargar más el proceso porque sabe bien que no le asiste la razón”, manifestó Lluvia Liliana Cortez González, auxiliar jurídico del Stasag.