$!¿Dónde están nuestros hijos?, claman en Los Mochis las madres de desaparecidos

“Queremos que investiguen, que nos den solución a todos los casos, que no los encarpeten. Siempre les hemos pedido lo mismo, siguen siendo las mismas exigencias, y todo está estancado donde mismo, pero no vamos a desistir”, agregó.

“Osvil me dio el título de madre y por él me hice rastreadora también. Hoy ya no ando de gala, el glamour se fue el Día de las Madres, ahora nos vestimos de lucha, nos vestimos de coraje y de energía para seguir exigiendo... Por Osvil me hice madre, y voy a seguir luchando por él”, compartió Liliana, cuyo hijo Osvil fue privado de la libertad por presuntos policías el 4 de marzo de 2016.

Ese día, Liliana también perdió a su esposo Oswaldo y a su cuñado Raymundo, quienes fueron a buscar a Osvil y ya tampoco aparecieron.

Portando pancartas con leyendas como ‘Hoy me regalo las flores que tú no puedes darme’, ‘Otro 10 de Mayo sin ti’, o ‘Te perdí pero te encuentro en cada uno de mis recuerdos’, el grupo de mujeres, algunas acompañadas por sus otros hijos o por sobrinos, partieron el corazón de la ciudad con un andar pausado abriéndose camino entre los coches y el sofocante calor que ya anunciaba el mediodía.

El grito de ‘¿Dónde están nuestros hijos?’ se imponía por momentos al rugido de los motores, a los desesperados claxons, y al murmullo del trajinar habitual.

La marcha concluyó en la renovada Plaza de la Mujer, donde las mujeres colocaron una especie de ofrenda al pie de esa efigie que puede abrazar eternamente a su hijo.