LOS MOCHIS._ El presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados consideró que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa no garantiza imparcialidad ni equidad debido a que Rubén Rocha Moya tiene ‘lazos afectivos’ con tres magistradas.

Luego de que el candidato de la alianza Morena-PAS a la Gubernatura de Sinaloa reconociera que ‘puso’ a cuatro de los cinco magistrados, Ricardo Beltrán Verduzco señaló que es clara la existencia de un conflicto de interés.

“Pues resulta que de los cuatro magistrados que ellos pusieron, tres tienen lazos afectivos con el candidato Rocha Moya, que eso no lo dijo ni lo aclaró. Dice que no ocupa darles órdenes, pero la magistrada Carolina Chávez Rangel es ahijada de bautismo de él; y la magistrada Aída Inzunza Cázares es hermana de quien se ostenta como compadre de él, y es presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, y ha dicho que de ganar Rocha Moya él sería el próximo Secretario de Gobierno, yo lo he escuchado en varias ocasiones”, expuso.

“Pero eso no es nada, el coordinador general de asesores, Jacinto Pérez, es esposo o está divorciado de la magistrada Maizola Campos Montoya... Entonces, aquí claramente se ve el conflicto de intereses”, agregó.

Y es que Rocha Moya comentó recientemente que la fracción parlamentaria de Morena, con él e Imelda Castro como Senadores al frente, propuso a cuatro de los cinco magistrados del Teesin, pero negó que los esté manipulando.

Sin embargo, Beltrán Verduzco acusó que esa cercanía con las magistradas se ha visto reflejada en las recientes resoluciones del Teesin respecto a quejas y denuncias correspondientes al proceso electoral, observando que han mostrado una tendencia a impulsar los recursos interpuestos por Morena y el PAS, y a desestimar los de otras alianzas o partidos.

“No buscamos hacerle el caldo gordo a alguien, simplemente porque se tiene que hablar con la verdad... De las últimas resoluciones que han emitido, casualmente estas tres magistradas han votado a favor para que se apliquen sanciones a determinadas coaliciones o a determinados candidatos”, dijo.

“Si el propio candidato se ha estado ufanando como defensor de oficio de ellas, pues más dudas nos quedan a nosotros de que vayan a garantizar la verdadera legalidad que se requiere para el caso,porque lo que estamos viviendo y lo que está en juego en Sinaloa no es menor, es la Gubernatura”, añadió.

Apuntó además, que las resoluciones son solamente ‘para causar impacto mediático’, pues ‘se les caen en el Tribunal Electoral de la Federación porque van muy endebles’.

Cabe recordar, que en respuesta a una denuncia interpuesta por el Partido Sinaloense y Morena, el Teesin sancionó recientemente al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD con una multa de 89 mil 620 pesos argumentando que se benefició de la marca Puro Sinaloa, logotipo y lema utilizados por el Gobierno del Estado. En esa ocasión, las magistradas Carolina Chávez, Aída Inzunza y Maizola Campos, votaron a favor de la sanción.