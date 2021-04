GUASAVE._ Dos temas en los que las juntas de agua potable de Sinaloa tienen que actuar para poder alcanzar un saneamiento financiero es elevar la cobertura de micromedición y actualizar cada año sus tarifas, como lo marca la ley, manifestó Ramón Alberto Gutiérrez Iribe.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa destacó que organismos que tienen problemas, como la Jumapag en Guasave, tienen que ver el ejemplo de la Junta de Agua Potable del Municipio de Elota, que con una cobertura del 98.5 por ciento de micromedición está al corriente en los pagos de derechos de agua, paga sus productos químicos, tiene edificio propio e incluso aporta para obras, y por lo tanto ha dejado de utilizar pozos y ha dejado de gastar más en la operación.

“La micromedición no busca que la gente pague más, sino que pague por lo que usa y se responsabilice de lo que está utilizando, pero al final de cuentas para el operador lo que lo obliga con una micromedición es que no gaste tanto, que no tire el agua, que no gaste el recurso del municipio”, expuso.

El funcionario estatal subrayó que las juntas de agua no tienen por qué pedirle permiso a nadie, ni siquiera al usuario, para instalar un medidor, porque es su obligación instalar los sistemas completos.

“No es si quiero o no, es una obligación que está establecida en la Ley de Agua Potable, no tenemos que pedirle permiso a nadie, por eso la infraestructura que se construye para dotar de agua potable a las casas habitaciones debe estar fuera de sus terrenos, para que la Junta actúe libremente e instale los dispositivos que deben tener”, indicó.

Gutiérrez Iribe detalló que en Guasave la infraestructura de micromedición instalada es de apenas el 22 por ciento y seguramente en la operación es todavía más bajo.

Con ese indicador, sostuvo, el organismo no puede alcanzar una eficiencia comercial.

El otro tema es la actualización de tarifas, que la misma Ley de Agua Potable lo prevé como un mandato que debe de cumplirse todos los años, pero que no siempre se hace.

“Hay una actualización que se hace de manera anual y automática que debe hacer la Junta sin pedirle permiso al Congreso y eso se tiene que hacer en todas partes, en el caso de Guasave no se ha aprovechado esa oportunidad que no representa gran costo, es una actualización de acuerdo con los índices (inflacionarios) que año con año se publican; es una actualización mínima, pero que a la Junta le cae muy bien ese tipo de medidas”, dijo.

El titular de Ceapas expuso que la mayoría de las juntas de agua están dotando de agua muy por encima de lo que marca la norma, que es 200 litros diarios por habitante, y si esa producción excedente no se está cobrando porque no se cuenta con micromedición, no se lograrán equilibrar los costos operativos.

“Con esa operación es difícil que podamos sanear las juntas, por más que nos peleemos en las reuniones, por más que cambiemos gerentes, si no actuamos en esos aspectos: la cuestión del medidor y las tarifas”, insistió.

Reconoció que no va a ser fácil emprender un programa de este tipo, pero se tiene que trabajar en sensibilizar a los usuarios de que es necesario para que puedan tener organismos eficientes que presten un servicio en calidad y cantidad, como lo exigen y merecen.