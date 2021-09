En Ahome, Vargas Landeros anuncia a Genaro García y a hijo de Toño Vega como funcionarios de su gobierno

La mañana de este martes, el Presidente Municipal electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, anunció una pequeña lista de los primeros funcionarios que lo acompañarán en su administración, en la que destacan el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Castro, y Antonio Vega Arellano, hijo del ex auditor Superior del Estado, Antonio Vega Gaxiola.

Vargas Landeros recalcó que la designación de los funcionarios que lo acompañarán tienen “el aval del Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”.

García Castro fue titular de la SSP estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los dos cargos al mismo tiempo hacia el final de la administración de Mario López Valdez.

La estrategia contra la inseguridad de Malova, con García Castro a la cabeza, y respaldado por el general Moisés Melo García, primero al frente de la Novena Zona militar, luego en la Tercera Región Militar, y como civil como “coordinador general de Seguridad Pública”, y Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la entonces Policía Ministerial.

Este sexenio fue marcado por el recrudecimiento de la violencia provocada por la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, además de la crisis de desplazados por la violencia en la zona serrana del centro y norte del estado, y los ataques contra la Policía Estatal.

El sexenio cerró con casi 7 mil homicidios dolosos registrados.

Vega Arellano fue anunciado para ocupar el cargo de Tesorero.

Su padre, Humberto Vega Gaxiola, fue Auditor Superior del Estado, luego de pasar por el gobierno estatal.

Antonio es fundador del despacho “Vega Prieto & Asociados”, señalado de laborar siempre bajo la sombra del conflicto de interés por las estrechas relaciones de sus familiares con los gobiernos y administraciones.

Existe evidencia de ser proveedor de arrendamiento, asesorías, consultorías y cursos de capacitación al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de Culiacán y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando su padre era el auditor superior y su hermano Luis Alberto, oficial mayor en Culiacán.

Los otros funcionarios anunciados son Verónica Medel, como directora de Turismo; Feliciano García, como director de Servicios Públicos; Ramón López Félix, quien va a la Dirección de Salud; Magdalena de la Rocha, quien va al Instituto Municipal de la Mujer, y de Carlos Javier Cota Soto, director de Comunicación Social.

“Ya he hecho una revisión en primera instancia de quiénes pueden acompañarme en la próxima administración municipal, ya platicada, ya aprobada por el Gobernador electo Rubén Rocha, por un servidor, no hemos terminado, todavía, que quede claro, pero vamos avanzando, entonces en ese avance, pues les puedo comentar que me aprobaron el nombre del licenciado Genaro García, como Secretario del Ayuntamiento; del contador público Antonio Vega, Tesorero municipal; de Verónica Medel, como Directora de Turismo; de Carlos Cota, director de Comunicación Social del Ayuntamiento”, dijo Vargas Landeros.

“Son las únicas hasta ahorita que hemos ya resuelto y hemos llegado a consensos con el señor Gobernador y obviamente con los diferentes grupos que participaron en la campaña. Dejo claro pues de que estamos en la inclusión y vamos a seguir dando algunos nombramientos conforme lo vaya platicando, o llegando a algún acuerdo y obviamente que me lo autorice el Gobernador electo”.