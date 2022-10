$!En esta visita de AMLO a Sinaloa, fueron más las exigencias que las muestras de apoyo y agradecimiento

“Aquí no, aquí no, por la vida; aquí no a la planta de amoniaco, señor Presidente”, grita un grupo de personas que viajó desde Topolobampo a la ciudad de Guamúchil para estar presente en el arribo del Presidente.

La caravana se avecina y con ellos la multitud corre al encuentro de la persona que tanto habían esperado, con una temperatura superior a los 30 grados centígrados, en el ambiente se siente emoción, adrenalina, alegría y coraje.