En Guasave, ‘Chuy’ López anuncia su retiro de la política; no hay condiciones de democracia, dice

GUASAVE._ Después de perder la elección por la Presidencia municipal de Guasave y ante la serie de irregularidades que alteraron la democracia, Jesús Antonio López Rodríguez manifestó que da un paso al costado y se retira momentáneamente de la política.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los dirigentes municipales del PRI, PAN y PRD, el médico internista indicó que se regresa a trabajar a su base en el Hospital General de Guasave, donde solicitó permiso, y a su consultorio particular.

“En esta ocasión, el doctor ‘Chuy’ López viene a decirles que doy un paso de costado en el tema político, de momento no quiero ser candidato a nada, yo no voy a impugnar nada, los partidos tendrán que hacer lo que les corresponde”, expresó.

“No estoy de acuerdo en lo que sucedió el día de la elección y no vengo a buscar culpables, no quiero saber quién tuvo la culpa, lo que sí quiero dejar bien claro es que ese tipo de irregularidades, el órgano electoral no debió haberlas permitido y lo permitió”.

López Rodríguez dijo que es lamentable que el Consejo Municipal Electoral haya decidido contar los votos de una gran cantidad de casillas en las que perdió la cadena de custodia.

“(Estoy) totalmente decepcionado, nadie puede estar de otra manera en este momento y los de enfrente también tienen que reconocer todo el tipo de tropelías que sucedieron y los órganos electorales también”, recalcó.

López Rodríguez aclaró que la decisión de impugnar la elección le tocará tomarla a los partidos políticos que lo postularon.

“El hecho de que yo dé un paso de costado significa que no estoy de acuerdo con los momentos que está viviendo la democracia y que no sabemos si en el futuro podamos regresar, cuando las cosas cambien”, expuso.

El candidato agradeció a su familia, amigos, equipo de campaña, a todas las personas que lo apoyaron y a los tres partidos que lo postularon, los cuales lo siguen respaldando.

Expuso que seguirá atento, desde su trinchera, a cualquier circunstancia en la que pueda colaborar con los guasavenses y si en el futuro cambian las condiciones de la democracia valorará su regreso a la arena política.