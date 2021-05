En Guasave, Julio Cervantes pide al IEES que debate de candidatos sea presencial

GUASAVE_ Que el debate de candidatos a la Alcaldía de Guasave sea presencial y no virtual, solicitó Julio César Cervantes Camacho al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.

El aspirante a Presidente Municipal por el partido Redes Sociales Progresistas consideró que los debates virtuales están resultando tediosos y no han generado interés en la ciudadanía.

“El próximo 20 de mayo, el IEES nos está convocando a un debate político que yo les digo que no es debate, porque pierde toda esencia al momento de quererlo hacer virtual, no hay esa pasión de que no podamos tener de frente a nuestros adversarios políticos y no tiene chiste”, manifestó.

Cervantes Camacho señaló que al establecer que estos ejercicios sean virtuales, lo que está haciendo el IEES es proteger a los partidos grandes.

“Son los espacios que podemos ganar los partidos nuevos, ¿a quién quieren cuidar?, no se vale que a estas alturas del proceso electoral lo que quieran hacer desde sus oficinas, desde sus casas de campaña, no tiene chiste, no le llama la atención a la ciudadanía ese tipo de debates”, recalcó.

El candidato de RSP aclaró que cualquiera que sea el formato, participará en este ejercicio, pero insistirá ante el órgano electoral que sea presencial, para que los candidatos puedan mirarse frente a frente y decirse lo que se tengan que decir.

“Ojalá los otros candidatos manifiesten su inconformidad, porque pierde toda esencia, a la ciudadanía no le llama la atención, el hecho es tener a los adversarios de frente, podernos decir las cosas, sacarnos nuestros trapitos al sol, para eso es un debate, lo otro se convierte en un diálogo”, dijo.

Cervantes Camacho manifestó que en los debates virtuales que le ha tocado observar le han parecido muy acartonados, sin atractivo, tediosos y con poco espacio para que los candidatos puedan esbozar sus propuestas.