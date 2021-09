$!En Guasave la obra pública se hará sin ‘moches’, asegura Alcalde electo

GUASAVE._ Ante socios, directivos y ex presidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Guasave, el Alcalde electo Martín Ahumada Quintero hizo el compromiso de que en el gobierno que iniciará el 1 de noviembre no habrá lugar para los “moches” en la ejecución de la obra pública.

Manifestó que el gasto que se destine para un proyecto de obra se ejecutará íntegramente para lo que esté previsto y que no vaya un porcentaje a actos de corrupción.

“Si se proyecta una obra, no andar con que el diezmo, que ya hace mucho tiempo dejó de ser diezmo, me dicen (que anda) en el 15, 20 y hasta 25 por ciento, eso genera que la obra se haga de muy mala calidad, ojalá ustedes no sean partícipes de esa situación, porque lo siento mucho, no vamos por ahí”, expresó ante los asistentes al encuentro.