En Guasave no quedará colector norte en este gobierno, pero quieren dejar proyecto validado

GUASAVE._ La rigurosidad que exige el Gobierno federal, sumado con los meses en los que las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas por la pandemia, impidieron gestionar con más rapidez la segunda etapa del proyecto del colector norte para la ciudad de Guasave, por lo que en esta administración municipal a la que le quedan menos de cuatro meses no se concretará la obra, reconoció Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave expuso que lo que sí quieren dejar listo es el proyecto validado y con registro de la Secretaría de Hacienda, para que esté en condiciones de que puedan asignarle recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

“Vemos con ánimo que es muy probable que ya podamos tener un registro de Hacienda que nos permita en el mes de noviembre o diciembre, que es cuando se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le puedan asignar recursos”, indicó.

“Yo pienso que si logramos dejar un registro de Hacienda, una validación técnica, va a ser un gran avance, y ya a la administración que venga, al doctor Ahumada, le tocará gestionar, igualmente los diputados”.

El funcionario municipal comentó que derivado de muchos problemas que se han presentado en obras que se han ejecutado, sobre todo en el sur del País, el Gobierno federal no está aprobando recursos para proyectos que no tengan validación.

“Y no nos vamos muy lejos, la primera etapa que se hizo en la zona norte la administración pasada aplicó 50 millones de pesos y no estaba validada, no hubo validación técnica y, sin embargo, se hizo la obra; el Gobierno federal ya no quiere hacer eso, quiere que se cumpla toda la normatividad”, subrayó.

López Parra expuso que en días pasados viajó a la Ciudad de México y se reunió con el Senador José Narro Céspedes para que los apoye a empujar la gestión que se necesita para que llegado el momento a esta obra se le puedan asignar recursos y con ello poner fin a los problemas de inundaciones que todos los años padecen habitantes de las colonias STASE, Eduardo Labastida, México y Sinaloa, entre otras.

Detalló que el proyecto ya está en la Unidad de Inversiones desde hace aproximadamente mes y medio, ya tienen la solicitud en el Mecaplan, que es el mecanismo de planeación del Gobierno federal y hay número de solicitud por una inversión de poco más de 200 millones de pesos, que es lo que cuesta el proyecto, pero están a la espera de la revisión y validación.