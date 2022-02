En Guasave, nuevo gobierno recibe deuda de $25 millones por retenciones no enteradas, revela Tesorero

GUASAVE. _ La administración municipal de Guasave que inició su periodo el 1 de noviembre encontró una deuda de más de 25 millones de pesos correspondientes a retenciones nominales que no fueron enteradas, señaló Marco Antonio Báez Rochín.

El Tesorero del Ayuntamiento detalló que la deuda que recibieron fue de 25 millones 428 mil pesos de retenciones nominales como impuesto sobre la renta, cuotas del seguro social, cuotas sindicales y hasta compromisos con instituciones financieras como Paguitos o Fonacot, por créditos de trabajadores del Municipio.

“Todas las administraciones van a recibir ese tipo de obligaciones pendientes, pero dentro de esos 25 millones, hay 5 millones de pesos de retenciones nominales en octubre, aquí debió haber existido como tal ese recurso para cumplir con esas obligaciones, porque la nómina genera ese tipo de obligaciones que se tienen que retener”, expuso.

El funcionario municipal agregó que recibió un balance financiero de cuentas bancarias por 72 millones de pesos, pero 71 millones eran de recursos etiquetados de Fortamun, FAIS, predial rústico y Capufe que ya tenían un destino específico y no se podían utilizar para solventar el pago de las retenciones nominales. “Solo me quedo un millón de pesos para cumplir con las obligaciones primordiales, empezando por las de octubre que fueron 5 millones de pesos, ese recurso debería estar para que nosotros en noviembre cumpliéramos con los pagos correspondientes, que finalmente sí las cubrimos, pero a como fuimos recibiendo recursos en nuestras ventanillas, porque en realidad no existió como tal una retención nominal”, sostuvo.

Báez Rochín agregó que desconoce si esas retenciones sí se hicieron a los trabajadores y en vez de enterarse se gastaron, pero lo que pudo haber ocurrido fue que a lo mejor no cumplieron con su obligación de contabilizar la nómina en el ingreso bruto.

“A lo mejor nada más contabilizaban el ingreso neto, pero incumplían con la retención de los correspondientes impuestos, entonces como tal no puedo decir si lo retuvieron o no los retuvieron, lo único que estoy señalando es que esta retención de los 5 millones de pesos debió haber quedado en la cuenta para que nosotros pudiéramos cumplir con los pagos correspondientes en noviembre”, subrayó.

El Tesorero de la Comuna destacó que con los ingresos que lograron con el Buen Fin lograron solventar ese tema, pero tuvieron que pagar multas y pedir prórrogas con el Seguro Social para quien los esperarán para cubrir el pago de cuotas.