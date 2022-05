$!En Guasave, SATAG pide ayuda a regidores para recuperar fondo de vivienda en manos del Stasag

“Pedirles el favor como comisión del Trabajo y Previsión Social que nos ayuden porque desde hace tiempo estamos pidiendo la creación del comité mixto para ver lo del fondo de vivienda. Hemos venido batallando desde el inicio de este sindicato pidiéndole un dinero al señor Pimentel, que no nos lo ha querido dar, alrededor de 12 millones de pesos, son aportaciones que hace el trabajador y el patrón también”, dijo.

“Desde 2019 la aportación del patrón se nos deposita en la nómina porque no había toma de nota en el otro sindicato por falta de representación, a partir de noviembre nosotros como sindicato titular tenemos que administrar ese fondo de vivienda, por eso ya le solicitamos a la parte patronal la formación de ese consejo de administración que tiene que estar formado por el Tesorero municipal y un Contralor, los demás son integrantes del sindicato”, explicó.

La líder sindical aseguró que el SATAG tiene la cuenta fiscal legal para recibir ese dinero que pertenece a los trabajadores.

“Nuestro dinero no se nos ha regresado, deben de ser más de 10 millones de pesos porque los intereses cada día aumentan, ese dinero está allá, desde hace un año llevamos oficios, fue cuando nos echó la camioneta encima, hicimos publica la petición de la mejor manera, pero hemos visto que de allá para acá no ha habido esa buena disposición, porque se nos han pedido documentos que firmemos de renuncia cuando nosotros no tenemos por qué firmar”, dijo.

Gaxiola Castro subrayó que agotarán primero esta vía de la gestión con la solicitud de que se cree ese consejo de administración de fondos de vivienda, pero si no encuentran disposición del otro sindicato procederán por la vía legal para tratar de recuperar el dinero que les pertenece como trabajadores.