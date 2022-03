$!En Guasave, saturan oficinas de Recaudación para trámites vehiculares

“Son días de locura los que hemos tenido todos los días, gracias a Dios en todos los rubros, en Ciudadano Digital, en pago de calcas, bajas, placas, licencias, mucha gente está viniendo a sacar sus placas y su licencia y son días que no sentimos el tiempo”, manifestó.

GUASAVE. _ El jueves 31 de marzo vence el plazo para el pago de la calca o refrendo vehicular 2022 sin que se aplique a los contribuyentes multas y recargos, y hasta el momento no les han informado si en esta ocasión se concederá alguna prórroga, informó Mónica Cecilia Nava Castro.

El pago de calcas de este año para vehículos de modelo 2011 a 2022 es de mil 761 pesos, mientras que de 2010 y anteriores es de 829 pesos.

“Hasta ahorita no tengo información de que vaya a haber prórroga, algo oficial no lo tengo, yo les pido que vengan y hagan su pago antes del día último de este mes porque no tengo todavía información si se va a extender el pago del refrendo y puedan aprovechar el mismo precio”, recalcó la funcionaria estatal.

Nava Castro detalló que los guasavenses están acudiendo en gran número a pagar sus obligaciones fiscales en los últimos días que tienen antes de que les empiecen a cobrar multas y recargos.

“Estamos atendiendo de 400 a 500 contribuyentes diariamente y es un ingreso de más de un millón de pesos diarios, tengo un comparativo del año pasado y llevamos un poco más”, dijo.