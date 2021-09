$!En Guasave suman 4 niños contagiados de Covid-19, tras regreso a clases presenciales

La representante de la Sepyc en los municipios de Guasave y Sinaloa explicó que en un colegio particular se presentaron dos casos positivos de estudiantes, pero no fueron de manera simultánea ni del mismo grupo, por lo que no hubo necesidad de cerrar la escuela; mientras que en la escuela Tipo se presentaron los otros dos casos y ahí sí como medida de precaución para evitar un brote se procedió al cierre del plantel.

“La escuela Tipo se cerró, pero esa fue una decisión administrativa por parte de la zona escolar, la Jurisdicción Sanitaria y nosotros porque ya se estaban dando dos casos, entonces hubo un poco de temor por parte de los padres de familia y se tomó el acuerdo de las partes de que se cerrara”, comentó.