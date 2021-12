$!En Guasave van contra conductores ebrios, uso de celular al volante y uso de pirotecnia

“Evitemos los accidentes, para eso tenemos que manejar con un conductor designado o no ingerir bebidas alcohólicas; la otra es el uso de celular durante el manejo, está proscrito, es una causal de infracción y el otro caso es la cuestión de los motociclistas”, expuso.

Luego de encabezar una reunión preparatoria de lo que será el Plan Específico Invernal 2021-2022, el Alcalde de Guasave destacó que el objetivo es lograr un saldo blanco en estas fiestas, pero para ello se requiere la colaboración no solo de los cuerpos de seguridad, sino también de los padres de familia y conductores.

Para esta temporada de fin de año reactivarán los operativos del alcoholímetro, indicó, los cuales serán operados por el área de Seguridad Pública.

“La idea es no ser tan restrictivos, pero sí cuidamos este aspecto que en esta época se incrementa mucho el consumo de bebidas alcohólicas. Esta no es una medida que sea punitiva o para recaudar, es de seguridad nada más, queremos salvaguardar la vida de las personas básicamente, no es una medida recaudatoria”, recalcó.

El Presidente Municipal subrayó que en la mayoría de los accidentes que ocurren en el municipio está involucrada una motocicleta y la mayoría de las muertes también sucede en personas que conducen en estos vehículos, y que no portan el casco de protección.

“Vamos a tener que retirarles la unidad en estos casos porque es por su propio bien y para evitar una desgracia a una familia”, adelantó.