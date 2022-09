En lugar de cambio de nombre, Alcalde de Badiraguato pide más recursos para gente del ‘Triángulo Dorado’

Que se destinen recursos a programas sociales, de salud y educación en las comunidades que confluyen en Sinaloa, Durango y Chihuahua, es la propuesta del Alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, antes que buscar cambiar el mote de “Triángulo Dorado” con el que se le conoce a la zona debido al narcotráfico.

El Presidente Municipal pidió al Congreso de Sinaloa enfocarse en temas y necesidades reales de las comunidades de la zona serrana del estado, tras manifiesto elaborado con diputados de Chihuahua y Durango con el que se pretende cambiar el nombre a dicha área para denominarlo “Triángulo de la Bondad”, con el fin de dejar de estigmatizar a sus habitantes.

“Es perder el tiempo en algo que no existe, no hay un nombre formal que se le llame triángulo ni dorado ni de la bondad, por lo tanto yo hago un llamado a los legisladores, en particular a los de Sinaloa, que no anden gastando dinero en cosas que no existen, que ese dinero que se gasta mejor se lo den a la gente, a los hogares de los municipios”, señaló López Elenes.

“Ahora Badiraguato tiene serios problemas de derrumbe, de incomunicación, ahí ocupamos el apoyo, el Gobierno municipal no tiene recursos ni tiene maquinaria para poder ayudar a toda su población por las afectaciones de las intensas lluvias”.