‘En nuestra planilla, el pueblo se ve representado’: Armando Camacho

GUAMÚCHIL._ La planilla que integraron Morena y Partido Sinaloense para acompañarlo en el proceso electoral en busca de la Presidencia municipal de Salvador Alvarado es representativa de la sociedad, manifestó Armando Camacho Aguilar.

En conferencia de prensa en la que estuvo con sus compañeros de planilla, el candidato a la Alcaldía alvaradense aseguró que no van a defraudar al pueblo.

“Es una planilla netamente de luchadores sociales, gente que representa dignamente a todos los extractos sociales de nuestro municipio. En Salvador Alvarado es momento de que el pueblo sea realmente representado por gente que día a día está luchando por sus prioridades”, manifestó.

“Invito a mis compañeros de planilla a que no aflojemos el paso. Estoy muy contento de que vengan a formar parte de un equipo consolidado que la gente ya lo percibe como un equipo ganador, porque en cada uno de nosotros el pueblo se ve representado y sabe que no los vamos a defraudar”.

A Camacho Aguilar lo acompañan como candidata a síndica procuradora Martha Olivia González Montoya y como candidatos a regidores propietarios Rosa Armida Zayas Barrera, Germán Ahumada Juárez, Ileana Karina Moraga Inzunza, Ubaldo Montes Rodríguez y Romeo Gelinec Galindo Inzunza.

El candidato a Presidente municipal aseguró que son personas que buscan la justicia social y que representan a dos partidos que han demostrado que les preocupa el pueblo.

“Venimos a ofrecerle un proyecto a la sociedad que lo lleve a que termine ese encono de la sociedad donde se pierden amigos y chocan familias, eso ya debe de terminar, necesitamos recuperar el tejido social y con enfrentamientos no lo vamos a lograr, por eso venimos a hacer una campaña transparente y de respeto, en busca de que toda la sociedad se involucre de una manera cívica y madura”, aseveró.

“El tono de nuestra campaña va a ser totalmente de respeto y de integración, porque cada una de esas personas que están en esos partidos tienen familia y merecen un respeto. Nosotros no vamos a denigrar, no vamos a tachar nada, no tenemos por qué, el único que tiene el permiso de juzgar es Dios”.

Camacho Aguilar subrayó que solo les toca esperar los tiempos que marca la ley para salir a la calle y pedirle a la gente el apoyo para llegar a los espacios que están buscando, con la finalidad y objetivo de desarrollar políticas públicas que vengan a darle justicia social al pueblo.