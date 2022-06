En plena sequía, CFE realiza cortes en pozos de agua de Sinaloa municipio

GUASAVE._ En plena temporada de estiaje, cuando más se complica llevar agua potable a las comunidades rurales, en el municipio de Sinaloa se suma a este problema el corte de energía eléctrica que de manera masiva hizo la Comisión Federal de Electricidad en más de 20 pozos.

Guadalupe Castro Quiñónez, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, lamentó que la empresa productiva del Estado procediera con el corte a pesar de que le pagaron casi un millón y medio de pesos que les debían.

“Nos cortaron varios pozos, no supe cuántos nos cortaron, teníamos 6 o 7 pozos cortados y ayer cortaron donde quisieron, la CFE no te avisa donde te va a cortar ni nada, se ensaña con uno la CFE. Ellos se ensañan con hacerle daño a uno”, acusó.

El funcionario aclaró que el martes terminaron de pagar a CFE la facturación que debían de abril, pero no les reconectaron porque les exigen también el pago de los intereses generados por no pagar a tiempo.

“No había dinero en existencia, pero metí cobranzas y el presidente municipal nos apoyó con 600 mil pesos y nos fuimos a pagar, ahora resulta que les tengo que pagar intereses, vamos a hablar como de 14 mil a 16 mil pesos de intereses. Le debíamos un millón 450 mil pesos”, expuso.

“No saben el daño que le hacen a la sociedad ellos. Voy a tener que agarrar pleito contra la CFE a ver cómo me va, porque no veo que pongan nada de su parte, porque les digo que me esperen un día o dos y se los voy a pagar de lo que caiga”.

Castro Quiñónez adelantó que no saben cómo le van a hacer porque esta semana se vence otro millón y medio de pesos que corresponde a la facturación de mayo, por lo que hay riesgo que se vengan cortes en más pozos.

“Son 80 pozos, nos cortaron más de 20, pero de cada pozo alimentamos hasta 10 o 12 ejidos, son sistemas múltiples. Ayer nos cortaron toda la región de la (calle) Cero, de los Cortines. No podemos dejar a la gente sin agua, dejar (sin agua) mil familias por 14 mil pesos que les debo de intereses es un crimen. No nos pueden castigar y dejarnos sin agua, y menos en este tiempo. Me molesta que hagan esto con nosotros”, expuso.

Esta situación con CFE se suma a la sequía que padecen en algunas comunidades del municipio, donde los pozos profundos y norias artesanales ya se agotaron.

“Son más de 30 comunidades con sequía, norias artesanas y pozos profundos que se les acabó el agua, ya no dan y una de ellas es en mi rancho, Cubiri de Portelas, una noria que estaba dando agua a más de 70 familias tiene más de un mes que se secó”, dijo.

Con apoyo de tres pipas que les envió CEAPAS es como están llevando agua potable a estas poblaciones, abasteciéndose de tanques que tienen en Sinaloa de Leyva y Ocoroni, explicó.

En estas 30 poblaciones en estiaje son alrededor de mil familias las afectadas, detalló.