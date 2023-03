En la comunidad de Alhuey y en la cabecera municipal de Angostura fueron entregadas dos calles pavimentadas por el Gobierno de Sinaloa, cuya inversión representó más de 26 millones de pesos para las arcas estatales.

Por ambas obras se gastaron 26 millones 869 mil pesos. Las vialidades fueron entregadas en una misma gira de trabajo encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya este miércoles.

Rocha Moya estuvo acompañado del Alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, y de José Luis Zavala Cabanillas, Secretario de Obras Públicas.

La primera calle entregada fue en la comunidad de Alhuey, perteneciente a Angostura. La vialidad en cuestión es la calle 5 de mayo, cuya inversión ascendió a los 19 millones 467 mil pesos, divididos en dos etapas.

La primera etapa cubrió 299 metros de longitud, desde la calle Juan Emigdio Chaparro hasta la calle Leopoldo Lerma y la segunda que partió de este punto y abarcó 725 metros, hasta la calle Agustina Ramírez, misma que beneficiará a más de 2 mil 500 habitantes de la localidad, de acuerdo a información estatal.

“Vamos a seguir haciendo en Angostura los trabajos que se requieren para que se mejore la calidad de vida de los angosturenses. En Alhuey entregamos una calle enorme, larga, no sé por qué hacen calles tan largas. Hay que meterles primero las tuberías del agua y del drenaje, porque si no al rato tienen que abrir la calle, el pavimento y queda parchado, queda feo. Ahora no va a ser el caso, estamos en condiciones de hacer obras que, además de que benefician a la gente, sean duraderas, bien hechas, el concreto hidráulico tiene la gran ventaja que no necesita mantenimiento prácticamente”, precisó el Gobernador.

La segunda obra vial entregada fue en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Narciso Mendoza, en la cabecera municipal, donde se hizo entrega de un tramo de pavimentación de 150 metros lineales y un arroyo de 11 metros de ancho, con banquetas e introducción de servicios, en una primera etapa, cuya inversión fue de 7 millones 402 mil pesos.

Finalmente, se inauguró un cárcamo de rebombeo y una línea de emisor de tubería de drenaje sanitario, cuyo propósito es eliminar focos de infección y conducir de nueva cuenta las aguas residuales a la laguna de oxidación, para su tratamiento, resolviendo la situación de la incorrecta descarga de residuos debido a la inoperatividad del anterior cárcamo, en beneficio de más de 5 mil 000 ciudadanos, destacando que esta obra representó una inversión de 6 millones 273 mil pesos.

“La inauguración de esta calle, la inauguración del cárcamo, va a ser conjunta desde este lugar. Yo pedí que invitarán a las personas que serán beneficiadas con ese cárcamo, ya la conexión que se hizo para que deje de conducir aguas negras ya está hecha, porque lo primero que teníamos que hacer es precisamente evitar que el agua sucia siga corriendo”, concluyó el Presidente Municipal.

En esta gira de apertura de obras públicas el mandatario estatal estuvo acompañado por Omar Alejandro López Campos Delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa; Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; y Adán Pimienta, Síndico de Alhuey.