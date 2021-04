$!Es momento de aportar a Guasave mi granito de arena: Martín Ahumada

“Soy el hijo menor de una familia de siete hermanos, los que hicieron muy posible, gracias al esfuerzo que fueron ellos forjándose, la oportunidad de dejar los caballos, los tractores para irme a estudiar a Culiacán. No había a dónde ir porque no había cómo hacerlo, pero el respaldo de ellos, el ejemplo que dieron de su vida, fue mi mayor fortuna y eso es lo que hoy me tiene aquí parado con ustedes”, expresó.

Enseguida se le quebró la voz al recordar que su padre murió apenas un año después de regresar de estudiar en 1994, pero lo alcanzó a ver convertido en médico.

“Había posibilidades de quedarme en el Centro Médico Nacional Siglo 21 y decidí volver a casa y que mi padre viviera al menos un año después de que regresé, muy orgulloso de que su hijo regresara, de que fuera médico, como él me lo había pedido”, dijo.

Desde ese momento han pasado 26 años, detalló, tiempo en el que hizo carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual fue director en el Hospital General de Zona 32 durante 13 años, hasta 2018 que se jubiló; después en los últimos dos años encabezó al patronato del Hospital General y en el último año fue secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar el Covid-19 para ayudar a los hospitales durante la pandemia.

“Como ciudadano siempre he visto las necesidades que hay en mi pueblo, pero decidí no ser parte de los que critican nada más, sino ser parte de los que pueden solucionar los problemas del municipio, por eso estoy aquí”, sostuvo.

“He decidido hacer paréntesis en mi vida profesional, no he dicho que me he retirado, pero creo que las circunstancias y los tiempos se han alineado y nos permiten pensar que es momento de, como ciudadano, aportar un granito de arena a nuestra comunidad, a nuestra gente y si lo hacemos todos juntos lo vamos a lograr, y con Rubén Rocha Moya a la cabeza, seguro que a Guasave le irá muy bien”.

Hermano de Audómar Ahumada, un líder histórico de la izquierda sinaloense que falleció hace algunos meses por Covid-19, el candidato de Morena y PAS aseguró que son millones mexicanos los que están apoyando el proyecto de la 4T, porque quieren un cambio verdadero, constante y permanente para el país.

“Porque las políticas sociales que hoy se integran en el trabajo de nuestro Presidente de la República han hecho posible que las cosas vayan mejor, a pesar de tener una situación de pandemia tan grave que ha dejado tantos gastos y tantas muertas, sin embargo, el país no se ha convulsionado porque ha decidido apoyar a la gente más vulnerable”, aseveró.

Ahumada Quintero asumió como propias las palabras de no mentir, no robar y no traicionar porque están vigentes en su forma de ser y en la congruencia de sus actos de vida.