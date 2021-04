Estamos de membrete, venimos a comer galletas: Consejero de Jumapag

GUASAVE._ La reunión del Consejo Administrativo de Jumapag donde se informó de la renuncia de Nubia Puentes Llanos a la gerencia del organismo y se votó para que Alejandra Valdez Arellano asumiera ese puesto tuvo algunos reclamos.

Y es que José Luis Orozco Luque, quien como presidente de Canacintra ocupa una silla como consejero del organismo, reclamó la falta de comunicación que hay hacia quienes integran el pleno.

“No se nos ha informado, llegamos y se nos dice que hay que votar ahorita ya. Y que quede claro, el perfil de la ingeniera es excelente, pero de qué fuente saber, porque como consejeros no tenemos información a tiempo para llegar con una decisión ya tomada y ahorita urge, no puede quedar acéfala”, expresó.

El reclamo lo hizo el dirigente empresarial después de que se confirmara la renuncia de Puentes Llanos, pero antes de votarse por el perfil que ocuparía el cargo y donde las autoridades municipales representadas por la Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón, llevaban como propuesta a la hasta ese momento gerente operativa de la Jumapag, Alejandra Valdez Arellano.

Finalmente, Orozco Luque y el resto de los integrantes del Consejo Administrativo aprobaron por unanimidad que Valdez Arellano asuma la gerencia general del organismo operador de agua, pero una vez que rindió protesta le solicitó que haya una mejor comunicación con los consejeros.

“Sí le voy a pedir esa comunicación, no es posible que los consejeros nos enteremos por la radio, por el periódico, por chismes, por externos, ‘oye, que va a pasar esto’, ah caray, a mí no me han informado nada”, dijo.

El dirigente de Canacintra sostuvo que el Consejo Administrativo de Jumapag para cumplir su función debe ser operativo, ayudar a la gerente e involucrarse en la búsqueda de soluciones y alternativas para resolver los problemas del organismo.

“Hemos visto, como consejeros, cómo se han firmado convenios, en la Comisión (Federal de Electricidad) nos dicen otra cosa, ah caray, ‘oye, ¿que no tú eres consejero?’, de membrete yo creo, para (venir a) comer galletas, no nos dicen nada, más que levantar la mano”, insistió.

Orozco Luque insistió en que debe ser este un consejo vivo, que opine y que no acuda a las reuniones a tomar decisiones al vapor.