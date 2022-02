$!Exhortan a productores de Sinaloa a guardar el frijol para que repunte el precio

GUASAVE. _ Para que pueda funcionar el programa de acopio del frijol implementado por el Gobierno del Estado y que lleva como objetivo estabilizar el mercado para mejorar el precio, los productores deben guardar sus cosechas y no malbaratarlas, dijo Ignacio Leal García.

El dirigente estatal de Morena Agropecuaria exhortó a los agricultores que sembraron este grano a aprovechar este programa en el que tendrán la posibilidad de guardar sus cosechas en bodegas sin costo y hasta por dos meses.

“Les hago el llamado a acopiar, tenemos que apalancar el programa del Gobierno del Estado, no debemos de vender para no contrarrestar este programa y no afectarnos, porque si la gente sigue vendiendo, el programa puede ir más tranquilo y no funcionar”, advirtió.