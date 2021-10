GUASAVE._ Argumentando motivos estrictamente personales y a poco más de tres semanas de que concluya la presente administración municipal, este miércoles renunció Gerardo Peñuelas Vargas como Secretario del Ayuntamiento de Guasave.

El ahora ex funcionario municipal aclaró que desde el lunes había presentado su renuncia a la Alcaldesa provisional, Evangelina Llanes Carreón, pero no se la había aceptado, por lo que hoy presionó para que se hiciera oficial su salida.

“Es por motivos estrictamente personales, andan especulando mucho que ando buscando chamba, que tengo problemas con la Presidente provisional, nada de eso, yo no soy ‘buscachambas’ y agrego que la Secretaría yo nunca la busqué ni la pedí, me la dieron, yo creo que me vieron en el perfil; Desarrollo Social tampoco lo pedí, me la dieron, y yo creo que es una decisión y un derecho que yo tengo”, indicó.

Hablando en términos beisboleros, Peñuelas Vargas indicó que no tiene condiciones para cerrar el juego y por ello le entrega la bola al mánager antes de cerrar.

Subrayó que fue desde el lunes cuando presentó su renuncia a la Alcaldesa provisional, pero no se la quiso aceptar, hasta hoy que presionó un poco.

“Yo le dije, ‘si no me la aceptas de todas maneras me voy, ya mañana yo no estoy aquí, ahí está el changarro, te lo entrego creo que un poco mejor a como yo lo recibí’”, expresó.

Peñuelas Vargas rechazó que su renuncia a la Secretaría del Ayuntamiento sea debido a que quería quedarse él como Presidente Municipal provisional, tras la solicitud de licencia concedida a Aurelia Leal López.

“Lo especularon y fueron señales de funcionarios con los que yo no tuve coincidencia nunca en la administración, de ahí salieron, yo sé de quién y de quiénes, pero nada que ver, yo lo solicité desde antes de eso, incluso a la Presidente María Aurelia, que me permitiera retirarme, hace aproximadamente 12 ó 15 días que se lo planteé a ella”, aclaró.

Su salida, dijo, tampoco obedece al escándalo que hay ahorita en el Ayuntamiento de Guasave por la sindicalización masiva de trabajadores, muchos de ellos familiares o allegados de funcionarios públicos.

Expuso que ya no le corresponde hablar de esos temas, pero son decisiones que se tomaron y los propios funcionarios sabrán si lo hicieron bien o mal.

Peñuelas Vargas inició en la presente administración municipal el 1 de noviembre de 2018 como director de Planeación y Desarrollo Social, cargo que dejó para asumir el 26 de noviembre de 2019 el cargo de Secretario, tras el asesinato de su antecesor, José Luis Guerrero Sánchez, por lo que estuvo en este último puesto casi dos años.