Gildardo Leyva recibe constancia como Alcalde electo de El Fuerte

Por menos de mil votos se definió la contienda por la Alcaldía de El Fuerte, favoreciendo a Gildardo Leyva Ortega.

El morenista recibió este viernes por la tarde la constancia que lo acredita como Alcalde electo para el periodo 2021-2024.

Según los resultados del cómputo final de votos, Leyva Ortega obtuvo 12 mil 537; seguido por José Vicente Pico Orduño, del Verde, con 11 mil 538; dejando en tercer lugar a Cintia Maribel Vega Quintero, de la alianza PRI-PAN-PRD.

Con una publicación en Facebook, el morenista se manifestó agradecido con los fortenses por haber puesto su confianza en ‘el cambio verdadero’.

“Nuestra campaña fue como deberían de ser todas las campañas de MORENA: austera, inteligente, con el corazón por delante. Hablamos con verdad y construimos con ustedes el TRIUNFO DEL PUEBLO... Vencimos juntos a ríos de dinero con la esperanza popular, mujeres, hombres, jóvenes, indígenas dijeron BASTA. Ya toca buen gobierno, ya toca buen Presidente. Gobernaré con los mejores perfiles, se los aseguro”, se lee en la publicación.

“El triunfo siempre fue esperado, no hubo sorpresas, solo sorprendidos. Dicen que no me conocen los que desde el lujo y la frivolidad no nos conocen a la gente de abajo, esa clase política desconectada de la realidad será relevada. Mírenme y mírenme bien, así luce el pueblo, que trabaja bajo el sol, basta con recorrer las comunidades que olvidaron... Tengo el deber de ser un Presidente itinerante, no fallaremos”, continúa.

Concluye la publicación haciendo un llamado a la unidad, y ofreciendo transparencia y rendición de cuentas en el Ayuntamiento.

“Extiendo mi mano franca a verdes, naranjas y todos los colores. Los problemas son graves, pegan por parejo, no será fácil pero juntos levantaremos El Fuerte”, finaliza.