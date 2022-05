Gobernador pide una investigación profunda sobre hechos donde una familia fue asesinada en Guasave

GUASAVE. _ Los hechos de alto impacto ocurridos durante el fin de semana en la zona sur del municipio de Guasave, en los que tres integrantes de una familia perdieron la vida están generando dudas al Gobernador Rubén Rocha Moya, quien pidió a la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada revisar el caso.

Durante la conferencia semanera de este lunes, el mandatario estatal lamentó lo ocurrido durante el fin de semana, cuando un hombre murió en un aparente enfrentamiento con policías municipales de Guasave y horas después fueron encontrados asesinados su pareja sentimental y su hijo.

“Lo que pasó el fin de semana en Bamoa. Lamentable, una persona muere, un enfrentamiento policía y la persona, y luego aparecen dos familiares de él, su hijo y su esposa, muertos. Tenemos que checar si, en efecto, el llamado era de que había un real enfrentamiento, porque cuando la policía llega se encuentra con la persona”, comentó.

El sábado por la tarde, Ignacio “R” fue abatido por policías municipales en la comunidad Herculano de la Rocha, sindicatura de Bamoa, después de que presuntamente los recibió a balazos cuando llegaron a atender un reporte de una persona que realizaba disparos de arma de fuego.

El domingo por la mañana fueron encontrados junto a un camino de terracería que comunica de Estación Capomas a Capomas 3 los cuerpos de Carely Guadalupe “B”, de 30 años, y Ever “R”, de 17. Eran la pareja sentimental y el hijo de Ignacio. Ambos fueron asesinados a balazos.

En su conferencia semanal, Rocha Moya subrayó que la versión de la Policía Municipal de Guasave es que Ignacio fue abatido por agente preventivos que repelieron una agresión, pero lo que mueve a una investigación profunda es que horas después hayan aparecido asesinados dos familiares de esta persona.

“Tenemos que revisarlo, no podemos decir ‘ah, ocurrió’, lamentablemente ocurrió, no, hay que revisarlo y ahorita acordamos ver esa revisión con la fiscal, que están checando, viendo, el llamado a la policía, si en efecto había dos grupos enfrentados, porque creo que la primera versión, según me dijo el General, es que había un enfrentamiento, cuando llegaron los policías no había ese enfrentamiento, estaba una sola persona y esa persona al parecer, por la versión de la policía, les disparó y entonces ellos responden”, reiteró.

El mandatario estatal manifestó que revisarán muy bien este caso porque le interesa mucho el tema de la seguridad.