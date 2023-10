Dentro de las observaciones 147 y 156, se explica que una red en Bacorehuis, sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, y otra en Nuevo San Miguel, sindicatura de San Miguel, fueron pagadas en su totalidad por el municipio a pesar de que no fueron concluidas dentro del plazo estipulado en los contratos.

El Gobierno Municipal de Ahome pagó 563 mil 339.82 pesos en dos redes de ampliación de energía eléctrica que no fueron terminadas y, por tanto, no operan ni benefician a la población en condición de pobreza extrema o rezago social; esto fue señalado por la Auditoría Superior del Estado.

Respecto a la obra número 40, en San Miguel, destinaron 574 mil 702.27 pesos, detectando irregularidades de 548 mil 274.10 porque los trabajos no fueron terminados, así que la ampliación de la red de energía eléctrica quedó inoperante; además, la ASE encontró un pago por otros trabajos no ejecutados que ascienden a 10 mil 45.76 pesos.

Aunado a esto, el Gobierno Municipal formalizó la entrega de la obra como terminada el 29 de junio del 2022, que contrasta con la fecha indicada en el contrato que era el 4 de junio de ese año; la ASE visitó el lugar el 11 de mayo del 2023 y la obra seguía inconclusa.

“No están beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encontró concluida ni operando, ya que no se cuenta con el servicio de suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no integrándose la evidencia relativa que motive, sustente y justifique tal situación”, explica la ASE.