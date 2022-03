Grupo de maestros del SNTE 27 rechazan paro laboral convocado por dirigencia sindical

GUASAVE. _ Un grupo de maestros del SNTE 27 rechazaron el paro laboral al que está convocando para este jueves el dirigente sindical Genaro Torrecillas, al considerar que se trata de un chantaje para que la SEPyC le autorice 25 plazas de supervisores de educación física entregadas de manera ilegal.

Alba Rodríguez Angulo llamó a la comunidad educativa a no seguir los caprichos del dirigente del SNTE 27, porque el paro laboral que anda organizando no va a beneficiar a ningún trabajador.

“El sindicato actual está haciendo las actividades para salirse con la suya, porque quieren a toda costa que lo que prometieron lo puedan cumplir, pero ya se les dijo que en la Secretaría de Educación Pública que no hay tanto dinero para que personas que no presentaron examen, personas que no siguen los lineamientos reciban plazas, no es legal que se les dé una plaza de supervisores, incluso sin antigüedad, sin haber tenido un examen”, expuso.

La docente jubilada indicó que Torrecillas quiere dar como regalo esas 25 plazas a quienes le hicieron comparsa en las elecciones pasadas.

“Es un chantaje, pero muchos maestros no están informados y ahora que se dicen ganadores no están defendiendo al trabajador con sus actividades, están perjudicando a los niños, niñas y jóvenes de Sinaloa, porque son miles los que se van a quedar sin clases”, lamentó.

Eulalio Cerna Cerna detalló que en Sinaloa son más de 4 mil 800 escuelas federalizadas, que atienden a más de 700 mil niños, niñas y adolescentes, quienes serán los principales perjudicados si se concreta el paro laboral.

“Nosotros, como miembros del SNTE 27, condenamos la postura de Genaro Torrecillas, quien sea ha dedicado a vender plazas en el periodo anterior con Edén Inzunza, hoy quiere hacer lo mismo, seguir vendiendo plazas, vendiendo horas, pero le ha puesto un alto la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, y el Subsecretario Horacio Lora Oliva”, aseveró.

“Quieren mantenerse en el poder chantajeando al Gobierno y perjudicando principalmente a los niños”.

El maestro activo llamó a los maestros a no seguirle la corriente a Torrecillas, y a los padres de familia a que exijan la continuidad del servicio educativo, porque no hay una razón para que se detenga el proceso de enseñanza aprendizaje en Sinaloa.