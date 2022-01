GUASAVE._ La cuarta ola de Covid-19 está impactando con mucha fuerza en el municipio de Guasave, que en los primeros 15 días del mes registra el promedio más alto de contagios diarios en lo que va de la pandemia.

Previo a la llegada de esta nueva oleada del coronavirus, junio de 2020 tenía el récord del promedio más alto de contagios diarios, con 35.3, ya que ese mes hubo mil 059 personas contagiadas. Eran tiempos de la primera ola.

Agosto de 2021, en lo que fue el pico de la tercera ola en Guasave, es el otro mes que rebasó los mil casos, al cerrar con mil 008, con un promedio de 32.5 personas contagiadas por día.

Pero este mes, con la llegada de la altamente contagiosa variante Ómicron, el Covid-19 se ha impulsado muy por encima del promedio que alcanzaron la primera y la tercera ola, que habían sido las más severas en número de contagios.

En los primeros 15 días de enero, Guasave ya acumula 832 personas contagiadas, ubicándose y como el tercer mes con más casos positivos desde que inicio la pandemia. El promedio de contagios diarios es de 55.5, una diferencia de 20 casos al día más alto que en junio de 2020.

El miércoles 12 de enero, Guasave alcanzó la cifra de 489 pacientes activos, también un número récord, pero para el siguiente día esta estadística disminuyó a menos de 200 por nuevos lineamientos emitidos por la Dirección General de Epidemiología que redujo a 7 días posteriores al inicio de los síntomas los casos considerados activos.

Andrea Leticia Espinoza Camacho, directora de Salud de Guasave, exhortó a la población en general atender los protocolos sanitarios para romper las cadenas de contagios.

“Estamos viendo un repunte en los casos de manera indiscriminada, se han suscitado un mundo de casos, entonces es importante que tomemos conciencia de la situación en la que nos encontramos en la pandemia”, comentó.

“Se trata de concientizar a la población y sensibilizarla, porque está insensible ante esto, estamos muy relajados, no tomamos las debidas precauciones, no tomamos las medidas de protección, nos estamos reuniendo con aglomeraciones, yo veo en las comunidades que no usan cubrebocas”.

La funcionaria municipal subrayó que la única manera de frenar este aumento de casos es que cada persona asuma su responsabilidad y se cuide para no contagiarse y no contagiar a los demás.

Hasta el corte de este sábado 15 de enero, Guasave acumula 8 mil 687 casos, de los cuales 7 mil 565 lograron superar la enfermedad, han fallecido 978 personas y 144 pacientes están activos, pero también hay 398 sospechosos en espera de resultados positivos o negativos.