$!‘Hay que defender la dignidad’, dice Juan Ramón Torres contra imposición de Gerardo Vargas Landeros

AHOME._ Juan Ramón Torres Navarro encabezó una segunda manifestación de protesta en Los Mochis en contra de la imposición de Gerardo Vargas Landeros como candidato de Morena a la Alcaldía de Ahome.

“Hay que defender la dignidad, no hay que permitir ser mancillados por una bola de corruptos ... En Ahome hay voluntad, hay criterio y hay dignidad, en la defensa de su pueblo morenista”, expresó.

El Diputado con licencia marchó al frente de un contingente que portó pancartas con leyendas como 'si nos unimos, los corruptos no podrán con el pueblo', 'no se venden los municipios de la patria, se defienden', 'AMLO no permitas el atraco de los achichincles que le están entregando Ahome al PRIAN ', o' ningún voto por Morena, traicionaron los ideales de Morena. ¡Fuera Gerardo! '.

El contingente, que volvió a marchar del Parque Carranza a la Plazuela 27 de Septiembre, se vio disminuido respecto a la primera manifestación de protesta, ya sin la fuerza de los grupos liderados por Lucio Tarín, Milo Soto Ibarra y Ramón López Félix.

“Esto no es mediático, es una justicia que queremos los morenistas, porque fue una imposición. El señor Gerardo Vargas Landeros se registró por Culiacán, se encuestó en Culiacán, y aún así lo impusieron acá, entonces, queremos que los fundamentos de Morena y la militancia se respeten ”, comentó.

Sobre los militantes que en un principio rechazaron la designación de Vargas Landeros y después se alinearon, Torres Navarro se limitó a decir que no tienen dignidad, y que sólo fueron 'niños de caprichos'.

En ese mismo sentido, señaló que no ha recibido ningún llamado de atención institucional porque saben que no va a retroceder, y aseguró que no le importa exponer su carrera política, apuntando que no es su prioridad tener cargos públicos.

Cabe señalar, que Juan Ramón Torres interpuso recursos de impugnación por la designación de Gerardo Vargas Landeros ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con el expediente TESIN-JDP-26/2021, y ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, con el expediente CNHJ-SIN-545/2021.

“Creo en las leyes. Espero que no se imponga el señor dinero, que se respeten los estatutos y nuestra constitución ... Y si llega a ser negativo, nos vamos a ir a otra instancia más arribita, pero sigue la impugnación hacia adelante ”, comentado.