LOS MOCHIS._ Indígenas opositores al proyecto de la planta de amoniaco que se pretende construir en la Bahía de Ohuira recurren a organismos internacionales en defensa de sus derechos.

Una comitiva viajó recientemente a la Ciudad de México y se reunieron con Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscando el enlace hacia la Comisión Interamericana, instancia con la que ya tuvieron la primera comunicación.

Además, se reunieron con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y con el director de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Iván Ramos Méndez.

Felipe Montaño Valenzuela, Gobernador Tradicional de Ohuira, consideró que las reuniones fueron muy productivas y manifestó confianza en que esas tres instancias investiguen las irregularidades que señalan sobre el proyecto de la planta de amoniaco, aunque dejó claro que aún así buscarán la intervención de la CIDH y otros organismos internacionales.

“Esto no se queda aquí. Si aquí las instancias se han terminado y no han puesto atención a este problema, nosotros ya estamos buscando las instancias y el camino para llegar a los organismos internacionales”, dijo.

ASEGURAN QUE ALBORES SE DESMARCÓ DEL EJERCICIO PARTICIPATIVO REALIZADO RECIENTEMENTE

Felipe Montaño indicó que en la reunión con la titular de Semarnat se le planteó todo el contexto en el que se dio el Ejercicio Participativo realizado el 28 de noviembre, en el que se puso a consulta el proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

“Se dio cuenta de algunas irregularidades que estaban pasando aquí, en el Estado de Sinaloa, y ella nos dijo que quiere venir, que quiere visitarnos, para ver de cerca la problemática”, comentó.

Claudia Susana Quintero Sandoval, habitante de Ohuira e integrante del colectivo ‘Aquí No’, apuntó que le hicieron saber a Albores el rol sesgado que jugó Alejandro Mario Olivera Toro Maya como representante de Semarnat durante todo el proceso del Ejercicio Participativo, y aseguró que la funcionaria se desmarcó de ese evento.

“Nos dijo que Semarnat no participó, y también nos dijo que Gobernación tuvo atribuciones propias para hacer el ejercicio de participación ciudadana. Sin embargo, ellos no participaron porque no tienen una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada, está sin efecto, porque en el último amparo que se dio (a favor de la comunidad indígena de Paredones), el Juez dijo que se tenía que volver a hacer la Manifestación de Impacto Ambiental, y Semarnat apeló esa resolución”, expuso.

Montaño y Quintero dijeron que se solicitó a la Secretaría de Gobernación el oficio en el que se ordena el Ejercicio Participativo Topolobampo 2021, pero no han tenido respuesta.