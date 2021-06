Inusual marea alta inunda Las comunidades de La Pitahaya y Boca del Río, en Guasave

El agua del mar invadió zonas que normalmente quedan muy lejos de la línea de costa, ante el asombro de los propios habitantes a los que no les había tocado algo similar o que no lo vivían desde hace muchos años.

“De esta manera no se había dado y menos en estos meses, aquí, como conocedor del tema, don Gerardo (Peñuelas Vargas) dice que normalmente este tipo de situaciones se daban en el mes de agosto y no en este tiempo y no de esta manera”, comentó la Presidenta Municipal.

Leal López consideró que esta puede ser una situación originada por el cambio climático, aunque el miércoles hubo luna llena, fenómeno que puede causar mareas muy altas, como la que provocó que el agua del mar invadiera zonas a donde normalmente no llega.

“Vamos a dar solución, vamos a venir a rellenarles aquí y vamos a ver los daños que se han venido ocasionando, es importante hacer un estudio y levantamiento para que no vaya a afectar a los pobladores”, expuso la Alcaldesa.

Desde la noche del miércoles, el Instituto Municipal de Protección Civil desplegó un operativo para proteger a la población en esa zona, incluso algunos pobladores levantaron bordos de tierra para tratar de frenar el avance del mar, pero fue inútil.

Durante el recorrido de las autoridades municipales, las familias de estas comunidades que viven en mayor marginación recibieron despensas.

Debido a la marea alta, solamente una vivienda, en la Pitahaya, se vio afectada al entrar el agua, en el resto el mar llegó hasta la calle, caminos o patios.