Jumapag requiere $24 millones para resolver rezagos con su sindicato

GUASAVE._ Alrededor de 24 millones de pesos es lo que necesita la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave para resolver los rezagos en el pago de diferentes prestaciones que tienen con el personal sindicalizado de esta paramunicipal, detalló Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave comentó que ese fue uno de los puntos que trató en la audiencia que le dio el miércoles en su despacho el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien ratificó el compromiso de que el Estado apoyará a la Jumapag.

“En cuanto al tema de la Junta de Agua Potable, hay grandes avances, van a haber algunas sorpresas en unos días, logramos acordar unos apoyos, no voy a decir cantidades, pero pronto se va a cristalizar”, dijo.

La Presidenta Municipal reconoció que el tema del cierre de administración por el que pasan tanto Gobierno del Estado como el Ayuntamiento, aunado a que están a finales del ciclo presupuestal de este año ha frenado un poco la resolución de este tema, pero ya se está avanzando.

“Se requieren 24 millones, pero no pretendemos que nos lo den todo, lo que sea su voluntad, recibiremos lo que sea su voluntad para poder resolver esta problemática de los sindicalizados, que no es de nosotros esa deuda, es una deuda histórica, pero no queremos dar números hasta que llegue el dinero”, sostuvo.

Leal López detalló que la administración municipal pasada tuvo tres rescates financieros para la Junta de Agua Potable, los cuales no fueron menores, y el presente gobierno había estado atacando la problemática en la Jumapag con préstamos que han estado pagando, pero hoy sí se vieron en la necesidad de pedir auxilio para los sindicalizados.

La Alcaldesa de Guasave indicó que en la plática con Ordaz Coppel lograron también destrabar la parte del aguinaldo del Municipio de Guasave que tienen ahorrado en el área de Finanzas del Estado, para que se los puedan liberar de manera anticipada y poder cumplir a los trabajadores del Ayuntamiento con esa prestación.

Subrayó que hablaron sobre la continuidad de algunas obras que están en proceso en los que el Gobierno del Estado está invirtiendo recursos.

Expuso que el Centro de Justicia ya se destrabó de las cuestiones legales que impedían el inicio de su construcción, pero es un tema que el siguiente Gobierno municipal deberá de empujar para que se concrete.