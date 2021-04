Jumapag tiene nueva gerente tras renuncia de Nubia Puentes

GUASAVE. – La Junta Municipal de Agua Potable de Guasave tiene nueva gerente general tras la renuncia presentada por Nubia Yazmín Puentes Llanos.

Este lunes se realizó una sesión del Consejo Administrativo de la paramunicipal donde se informó de la dimisión del cargo de la ex presidenta de Coparmex y ahí mismo se abordaron los perfiles de posible sustitutos, siendo el de la gerente operativa, Alejandra Valdez, el que presentó la administración municipal

Antes de que se votara la designación de la nueva gerente general, el Secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, dijo que durante la presente suministraron circuló primero en este puesto el empresario Socorro Castro Gálvez, a propuesta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“El desempeño no fue lo suficientemente bueno para sacar adelante a la Junta, se presentaron los mismos problemas que se están presentando ahorita, priorizó los gastos innecesarios cuando la Junta estaba hundida financieramente hablando, en remodelar oficinas, comprar cajeros automáticos y si no vemos las prioridades en la administración de gobierno no vamos a salir adelante”, señaló.

Enseguida, con la salida de Castro Gálvez, se le dio la oportunidad a Nubia Puentes Llanos, quien venía del sector empresarial, pero siguieron las mismas prácticas y costumbres, aseguró.

“Se complicaron los problemas económicos, los que tuvimos el año pasado con la Comisión Federal de Electricidad, se presentaron algunos problemas administrativos y se empezó a observar que algo faltaba”, dijo.

Peñuelas Vargas pidió a los consejeros tomar muy en cuenta el perfil de Alejandra Valdez porque tiene muchos años dentro del organismo y un amplio conocimiento técnico.

“Con el apoyo del Consejo de Administración de Jumapag, el cuerpo técnico administrativo y contable que tiene la Junta puede sacar adelante su tarea”, opinó.

Tras la intervención de algunos consejeros en apoyo a la propuesta, el pleno votó de manera unánime para que Alejandra Valdez sea la nueva gerente general de Jumapag y enseguida se le tomó la protesta de ley.