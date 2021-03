$!Las mujeres ya podemos celebrar lo que tanto se ha buscado, dice Alcaldesa de Ahome

LOS MOCHIS._ En el marco del Día de la Mujer y en su primer evento oficial como Alcaldesa de Ahome, María del Socorro Calderón Guillén, opinó que las mujeres ya pueden celebrar los resultados de su lucha por equidad.”

Es un honor para mí, como mujer, presidir este evento. Me siento una muestra clara de que la lucha por la igualdad, de tantos años, no ha sido en vano, hemos avanzado. El trabajo de una mujer nunca pasa desapercibido, sin embargo, no era reconocido, cosa que hoy en día ha cambiado, la sociedad ha dado prueba de madurez en este tema”, dijo.”

Segura estoy que este mundo siempre será mejor trabajando de la mano hombres y mujeres, mujeres y hombres, valorándonos y respetándonos mutuamente. Y sí, es verdad, hoy no se festeja, se conmemora la lucha de tantas mujeres por buscar equidad, pero agradezco a Dios que este día en especial ya podemos celebrar lo que tanto se ha buscado”, agregó.