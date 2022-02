$!Lucha por los tarámaris, la obsesión de Hortensia López Gaxiola

Eso no fue de lo único que se dio cuenta Hortensia, también se percató que ese maestro humilde ya jubilado no tenía ninguna red de apoyo, pero que le sobraba mucho valor para exigirle al gobierno atender el rezago histórico de los tarámaris.

“Ahora es ya como una obsesión el tema, no hay día que no estés pensando en eso porque sabes que son tantas las necesidades de todo tipo y que son muchísimas personas”.

“Entonces empiezo a poner en mi muro a mis amigos quienes puedan apoyar a estas personas que están en Catedral con esta situación y la gente me empieza a decir, ‘oye, yo tengo tal cosa, puedes pasar’, y ahí empezó, no es algo que yo planeé o que estaba buscando, simplemente se dio y cuando menos pensé ya decían que era una activista, que era luchadora social o cosas que jamás se me hubieran ocurrido”, contó.

La falta de voluntad, un obstáculo en el camino

En la lucha por los tarámaris que inició el profe Román Rubio y a la que después se unió Hortensia López el principal obstáculo que encontraron siempre fue la falta de voluntad de las autoridades de atender y resolver los rezagos en los que sobrevive este grupo étnico, aseguró la propia activista.

“Muchas cosas eran falta de voluntad, casi todo era falta de voluntad, no querer dar una solución, cuando para eso están. Acompañando al profesor nos tocaba ver esas situaciones, todavía hay algo de resistencia en este momento, pero no en las personas que están llegando con este nuevo gobierno, que vienen ellos con la visión humanista, el pensamiento de López Obrador que es el primero los pobres, apoyar a las comunidades marginadas, creo que este gobierno sí está por ese camino, pero hemos encontrado alguna resistencia de legisladores que tienen que ver con lo anterior”, aseguró.

“Nos da gusto que este nuevo gobierno nos abra la puerta y no tengamos que llegar a patear, a manifestarnos o llamar a los medios, sino que ellos mismos son los que se comunican, ‘oye, puedes venirte al día para ver tal tema’”.

El apoyo y la solidaridad de la gente ha sido fundamental

La luchadora social subrayó que como colectivo han ayudado en algo y se ha logrado un avance al visibilizar a los tarámaris, pero sigue habiendo muchos rezagos.

Y en lo que se ha avanzado, destacó que el apoyo de la ciudadanía ha sido fundamental, porque de otra manera no se podría lograr la ayuda que dan a este grupo.

“Todos los días alguien se comunica, ‘oye, te quiero apoyar para la gasolina’, ‘puedes pasar a mi casa por tal cosa’, ‘quiero donar te tal cosa’, ‘mi familia ya va a cosechar, en dos semanas quiero entregarte tal cosa’, siempre hay algo de comunicación y sin ellos no se podría ayudar”, sostuvo.

Hortensia López agregó que en sus redes sociales siempre está informando cuál es la situación, cosas que se van presentando, emergencias que van surgiendo, tarámaris que llega al hospital, las necesidades con las que llegan y la gente se solidariza.

“Es un grupo cultural, no es solamente un grupo que tiene tales necesidades de pobreza, como hay muchísimos en los alrededores, es un grupo específico que nunca ha sido atendido, que no tiene cerca las escuelas, que nunca ha visto un médico”, dijo.

La activista aseguró que vale la pena luchas por un grupo indígena que tiene sus características culturales de idioma, de vestido, de danzas, que ni siquiera se han conocido y que están allá, viviendo en la sierra en la pobreza absoluta.

“En diciembre hicimos colecta de regalos, buscamos padrinos para 250 niños de kínder y primaria y les entregamos su mochila llena de regalos, muy contentos los niños de recibir cosas que necesitan, de recibir un apapacho, esa parte no la puede hacer el gobierno, como muchas otras actividades que hacemos, pero se puede equilibrar el apoyo del gobierno con el nuestro, eso sería lo fundamental, se requieren acciones de gobierno, como ciudadanos no podemos resolver todo”, expuso.

Lo más gratificante y la satisfacción más grande en estos años de lucha, subrayó, es ver que los tarámaris han evolucionado, además de que ya son un tema en la agenda del gobierno.

“Ver la evolución de ellos, ver que ya no se quedan viendo el piso porque no se atreven a voltear a verte, ellos se han abierto con todos, ya no están en ese estadío donde sienten que no valen nada, saben que hay un movimiento por ellos, saben que son importantes y saben que son un tema”, sostuvo.

La activista guasavense, nacida en el campo pesquero El Huitussi, fue la acreedora del Premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez” 2022, galardón que entrega el Gobierno del Estado y que recibirá el 14 de febrero.

“Cuando uno empieza este tipo de asuntos no está esperando nunca un premio, empiezas por distintas cosas, pero nunca esperas que vaya a haber premios por un trabajo que empiezas por otra cosa y ahorita el mayor premio ha sido el respaldo social, hay mucha gente contenta con que se me haya otorgado el premio a mí y esa es la mayor responsabilidad: no fallarle a toda esa gente”, enfatizó.

López Gaxiola agradeció a la ciudadanía, porque han visto la honestidad con la que el Colectivo Tarahumara Sinaloense ha trabajado con los donativos que reciben y eso ha tenido mucho que ver mucho para que sigan ahí acompañándolos en esta lucha que inició hace muchos años el profesor Román Rubio López.