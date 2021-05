GUASAVE._ A 11 días de que presentara una denuncia en contra de quien resulte responsable por el ataque a su familia por medio de portales de Internet, Mario Zamora Gastélum lanzó un llamado a la Fiscalía General del Estado a investigar y resolver el tema.

De gira por Guasave, donde encabezó un evento con el sector agrícola, el candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa, manifestó que siguen saliendo páginas de Internet desde donde atacan a su esposa Wendy Ibarra.

“Le hago un llamado a la Fiscalía para que revise, ya incluso hoy o ayer Faustino Hernández (candidato a la Alcaldía de Culiacán) puso (denuncia), ya está la denuncia de Fernando Pucheta, ya está la denuncia mía y está la de Faustino Hernández también, porque son tan cobardes que no dan la cara, no se animan a tener un encuentro de frente para decirnos las cosas, no se animan a eso”, señaló.

Zamora Gastélum expuso que él no deja de trabajar y no ataca a nadie porque juega de frente, pero hay gente perversa y cobarde que están pegados a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS, que recurren a ese tipo de campañas sucias.

“Todo mundo sabe quiénes son, una bola de perversos que nomás se tiran guerra sucia porque no tienen argumentos para decir de frente”, lamentó.

“Él (Rubén Rocha) ya sabe muy bien a quién (me refiero), y no nada más a Cuén, también le dije otro nombre que ahí está en la grabación completo, porque sé lo perversos que son: Gerardo Vargas y Héctor Melesio Cuén, y Rubén lo sabe. Qué triste que caigan en ese juego”.

Por ello, el abanderado del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Sinaloa reiteró a la Fiscalía General del Estado el llamado a que investigue, informe de los avances que lleva y resuelva, porque hasta el momento no le han informado en qué va la denuncia presentada el 19 de abril.

“Respetuosamente le hago el llamado a la Fiscalía para que nos diga en qué va el avance de esa investigación”, sostuvo.

El día que se presentó la denuncia, Guillermo Quintana Pucheta, abogado de la alianza Va por Sinaloa, detalló las páginas que están detrás de estos ataques contra Mario Zamora y su familia son “Computer Red”, Notmac”, “Punto Novedoso” y “En el Acto”, y que se han gastado alrededor de 25 mil dólares en “Fake News” para atacar a su cliente.