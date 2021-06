Mario Zamora pide que el 6 de junio salgan a votar sin miedo

LOS MOCHIS._ Ante algunos actos de intimidación que han detectado, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Gubernatura de Sinaloa consideró que son solo actos desesperados de quienes saben que van a perder, y pidió, tanto a sus simpatizantes como a la población en general, salir a votar sin miedo.

Mario Zamora Gastélum señaló que este lunes una integrante de su equipo, de Mazatlán, le informó que le estuvieron llamando por teléfono toda la noche, “hostigándola y molestándola”.

“Yo lo que les digo es, primero, a nuestros equipos: no tengan miedo, no pasa nada, están desesperados, quieren agarrarse de un chorro de agua. El cobarde es como funciona, cree que va a tratar de asustar o de amedrentar, no va a pasar nada”, comentó.

“Le hago un llamado respetuoso a todos los sinaloenses a poder ir el 6 de junio a votar con libertad, en paz y en tranquilidad”, añadió.

En ese sentido, exhortó “a los demás candidatos” a que desautoricen a quienes estén llevando a cabo esos actos de intimidación, resaltando que además “lo están haciendo a su nombre”.

“Yo espero que sean congruentes, que sean conscientes y que desautoricen a cualquier persona que esté haciendo eso. Yo hago un llamado a todos a abonar por la libertad, por la paz; que el próximo domingo sea una fiesta cívica, una fiesta ciudadana, donde los sinaloenses nos sintamos orgullosos del gran pueblo que somos y de que gane Sinaloa”, dijo.

En rueda de prensa que ofreció en las oficinas del Comité Municipal del PRI, Zamora Gastélum indicó que el domingo votará temprano en Los Mochis y luego viajará a Culiacán para instalarse en la oficina de campaña, desde donde dará seguimiento a la jornada electoral.