Mientras haya un caso activo, la UAS mantendrá uso obligatorio del cubrebocas: Madueña

GUASAVE. _ La Universidad Autónoma de Sinaloa mantendrá la obligatoriedad en el uso del cubrebocas dentro de sus unidades académicas mientras haya un caso activo de Covid-19 en Sinaloa, informó Jesús Madueña Molina.

El Rector de la UAS manifestó que la pandemia no terminará por decreto de un político, por lo que la comunidad educativa se tiene que seguir cuidando.

“Nosotros, aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras haya un caso activo nos tenemos que seguir cuidando como si tuviésemos la pandemia en el peor momento, porque mientras haya un caso activo, y se los digo como médico, esto no se ha terminado”, subrayó.

Durante su discurso en el evento de entrega de titularidades académicas a maestros de esta casa de estudios, el Rector de la UAS indicó que esta es una cuestión sanitaria y como tal tienen que cuidar a la comunidad educativa.

“Por eso vamos a mantener los cuidados sanitarios en todos nuestros planteles, vamos a mantener la exigencia del uso del cubrebocas en todas nuestras escuelas mientras haya un caso activo en Sinaloa, mientras no se haya erradicado la pandemia tenemos que seguirnos cuidando y poniendo el ejemplo de que somos responsables”, sostuvo.

Madueña Molina reconoció que la pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en el tema académico, sobre todo en el ciclo 2020-2021 que fue virtual.

“Ese sí nos hizo mucho daño. Perdimos alrededor de 8 mil alumnos, la mayor parte de comunidades rurales porque no hay la conectividad que se requiere, no hay el Internet adecuado, pero lo más grave es que es gente de escasos recursos que no tenían un equipo para poderse conectar, aunque tuviese Internet”, explicó.

El representante de la máxima casa de estudios agregó que se mandó hacer un diagnóstico, el cual arrojó que había un fuerte rezago educativo y un riesgo de perder hasta un 20 por ciento de la matrícula si no atendían de manera presencial a los estudiantes que estaban en ese rezago educativo.

Por eso es que la UAS implementó talleres y visitas a los estudiantes hasta sus comunidades, logrando recuperar hasta un 15 por ciento de esos alumnos en rezago.

Madueña Molina subrayó que la UAS fue la primera universidad en regresar a clases presenciales a partir de este ciclo 2021-2022, para lo cual se prepararon con todos los protocolos sanitarios.