$!Morena se inconforma por integración de comisiones en el Cabildo de Guasave

GUASAVE._ El reparto de comisiones en el Cabildo de Guasave generó la inconformidad de la fracción de Morena, al considerar que no hubo equilibrios en el reparto de algunas de éstas, de acuerdo con la votación que obtuvieron las distintas fuerzas políticas en la elección.

Julio Iván Villicaña Torres, coordinador de los morenistas, explicó que el Reglamento Interior del Ayuntamiento establece que la integración de las comisiones, así como sus presidencias, sean con base en el sistema de proporcionalidad, tomando en cuenta la votación obtenida por cada uno de los partidos políticos que integran el Ayuntamiento.

“Sabemos aquí que el partido mayoritario fue Morena, sin embargo, veo que en las comisiones de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, Industria y Artesanía, Educación, Juventud y Deportes, y Seguridad Pública y Tránsito tienen mayoría del Revolucionario Institucional, que no fue el partido que obtuvo mayoría, por lo tanto, creo que en esas comisiones hubo una mala integración”, consideró.

Luis Antonio López Quiñónez, coordinador del PRI, expuso que como segunda fuerza política a su partido le corresponden seis presidencias de comisiones, por lo que estaba de acuerdo con la propuesta que les presentaron.

Sergio García Montoya, de Morena, cuestionó que en la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas al PRI se le estén asignando tanto la presidencia como la secretaría, que es una de las más importantes.

El también morenista José Luis Quevedo Castro dijo que no tenía caso aprobar en el Cabildo algo que no está hecho de acuerdo con lo que dice la ley, para después irse a los tribunales por no haberse cumplido los reglamentos.

“Mejor hay que llegar a un acuerdo, todas las comisiones son importantes, pero hay que distribuirlas apegado a lo que establezca el reglamento, no tiene caso irnos al tribunal cuando podemos llegar a un acuerdo, hay que hacer la recomposición”, solicitó.