$!Morenistas de Guasave se deslindan de gobierno de Martín Ahumada

GUASAVE._ Militantes de Morena en el municipio de Guasave se deslindaron del gobierno que encabeza el Alcalde Martín Ahumada Quintero , a quien tildaron de ingrato por no tomarlos en cuenta en la integración de su gabinete.

Marco Antonio Valdez López expuso que cuando fue inminente que Ahumada Quintero sería nombrado candidato a la Alcaldía por Morena se sentaron a platicar con él para tratar de lograr acuerdos y el compromiso fue que los morenistas tendrían lugar en el gabinete municipal.

“Ya que no fuimos considerados en el gabinete del doctor, es el motivo de nuestra inconformidad”, dijo.

“Queremos decir al doctor Ahumada que con la política de excluir a los morenistas de su gabinete, él está marcando una raya y él se está deslindando primeramente; nosotros nos estamos deslindando, no hubiéramos querido hacerlo, pero no tuvimos otra alternativa al no ser considerados”.