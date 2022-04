No hay razones para anular consulta de Revocación de Mandato, responde Rocha al INE

GUASAVE._ Es lo que quisieran, pero no hay razones para ello, respondió Rubén Rocha Moya a las declaraciones de Lorenzo Córdova, quien dijo que la consulta de Revocación de Mandato podría anularse por la “violación sistemática, dolosa, descarada e impune” de funcionarios a este proceso.

El Gobernador de Sinaloa consideró que estas declaraciones del presidente del Instituto Nacional Electoral lo que buscan es desincentivar la participación ciudadana en el proceso del domingo.

“Ellos quisieran cancelarla, pero no va a pasar eso, son excesos, no es posible, no hay razones, claro, ellos están alarmando a la población porque esa ha sido su tarea siempre, tratar de impedir, ponerle trabas al proceso de consulta, pero no, se va a hacer el domingo la consulta”, expresó.

Lamentó que desde el INE estén mandando mensajes pretendiendo poner en duda la consulta y que la gente empieza a dudar, lo que no va a pasar.

Rocha Moya exhortó a los sinaloenses a aprovechar este ejercicio de democracia participativa y salir a expresarse el domingo.

“Que participe la gente, es democracia, que vayan los ciudadanos a las urnas, muy batalloso porque hay pocas urnas, pero el llamado es que vayan que emitan su voto por lo que quieran, yo no les digo qué hagan, simplemente que vale la pena instaurar en México este tipo de consulta porque se llama democracia participativa”, resaltó.

El Gobernador expuso que está impulsando una iniciativa para que este ejercicio baje a Sinaloa y se instaure la consulta de Revocación de Mandato a nivel local, para ser congruentes con la Cuarta Transformación.