$!‘No vengo a exigir quién fue, sólo quiero a mi hijo’, clama madre de joven desaparecido en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Familiares y amigos del joven Sergio Alan Heredia Ruiz, desaparecido desde el 9 de marzo, se manifestaron en la Vicefiscalía Zona Norte para exigir avances en la investigación.

El contingente, al que se sumaron integrantes de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, marchó desde la Plazuela 27 de Septiembre portando pancartas con leyendas como ‘¿y tú qué harías si fuera tu hijo?’, ‘la verdad sigue secuestrada’, o ‘¡basta de impunidad!’.

Tras algunos minutos de plantón en la puerta de la Vicefiscalía, salió a atenderlos el encargado de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, No Localizadas o Ausentes, Arturo Arellano.

”No vengo a exigir quién fue ni porqué se lo llevó, yo sólo quiero que me ayuden a traer a mi hijo. ¡Pero ya lo quiero!, ya no aguanto, son diez días que no se ha hecho nada”, exclamó la señora Artemia, madre de Sergio Alan.