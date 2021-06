GUASAVE._ La jornada electoral que vivieron los guasavenses el domingo estuvo llena de anomalías, con la desaparición de urnas completas, actas de escrutinio y amenazas e intimidaciones a representantes de los partidos, pero esperará a los resultados oficiales que den las autoridades electorales y a lo que los partidos que lo postularon resuelvan, manifestó Jesús Antonio López Rodríguez.

El candidato a la Presidencia Municipal de Guasave por el PRI, PAN y PRD manifestó que lo que ocurrió el domingo no es normal y que no será comparsa de una irregularidad tan grande.

“No llegaron actas con nosotros a los partidos, no tenemos documentación, no tenemos información de nada, un proceso totalmente irregular. No se vale, imagínate, si van a recontar mañana más de la mitad de las casillas..., entonces no hay más que esperar a mañana y a lo que dicten los partidos, pero yo de una vez lo digo, no voy a permitir ser comparsa de una irregularidad tan grande como la que sucedió”, sostuvo.

Y es que este martes, María del Rosario Armenta Espinoza, presidenta del Consejo Municipal Electoral de Guasave, detalló que irán a recuento los votos de aproximadamente 260 casillas, de las 511 que se instalaron, ante las diversas irregularidades que se presentaron, además de que desconocen el paradero de los paquetes electorales de otras 34 casillas.

López Rodríguez expuso que está esperando la notificación oficial de las autoridades electorales, la cual quedará una vez que termine la sesión de cómputo final que inicia este miércoles, para junto con los partidos que representó en la elección definir las acciones a tomar.

“Sin duda a nadie nos deja contentos la jornada electoral por lo que sucedió: la desaparición de urnas, la desaparición de los representantes de los partidos de las casillas y dejar las urnas ahí con todas las boletas en manos del INE, no es normal, sin duda no estoy de acuerdo”, dijo, “pero acuérdate que las impugnaciones no las hacen los candidatos, las hacen los partidos y si mis partidos quieren impugnar, yo los voy a respetar y apoyar con todo”.

El aspirante a la Alcaldía de Guasave sostuvo que todo lo que se diga antes de los resultados del cómputo final son especulaciones, por eso criticó a quienes han salido a dar conferencias de prensa y a festejar antes de que las cosas sean oficiales.