Porque no es ético, en su gobierno no se sindicalizará a funcionarios ni familiares, afirma Alcalde electo de Guasave

GUASAVE._ En el gobierno municipal de Guasave que encabezará a partir del 1 de noviembre, Martín Ahumada Quintero hizo el compromiso de que no se otorgarán bases sindicales a funcionarios ni a familiares o amigos de quienes integrarán su equipo de trabajo.

Al ser cuestionado sobre las 40 nuevas plazas concedidas por el Ayuntamiento de Guasave al SATAG, a un mes de que concluya la presente administración, el Alcalde electo de Guasave comentó que han estado al pendiente del tema y dentro del proceso de entrega-recepción ya solicitaron la información, pero no se las han entregado.

“El viernes fue el primer día del proceso de entrega-recepción, se pidió ya la información, quedaron de dárnosla, espero que esta semana nos puedan facilitar la información para tener datos objetivos de a quién se está basificando, la antigüedad laboralmente que tenía, su alta ante el Seguro Social, para poder corroborar toda esa información y tener un panorama muy objetivo”, manifestó.

Ahumada Quintero expresó que la Constitución Política de Sinaloa hay algunos artículos que prevén que algunas circunstancias como hacer pactos, convenios que lleven más allá de una administración tienen que ser sopesados por el propio Cabildo.

El próximo Presidente Municipal de Guasave recalcó que hasta no tener la información completa y corroborada, no puede emitir una opinión objetiva al respecto, pero adelantó que eso no sucederá en su administración.

“El 1 de noviembre iniciaremos una administración nueva, con un equipo nuevo y con conceptos que ustedes irán conociendo, pero yo asumo que tendremos una ética pública, una ética personal que, les aseguro, que al término de tres años cumpliré con un compromiso que ahora les doy, es que no haremos basificaciones de ninguna persona que sea de confianza, de los que sean compañeros de equipo, que sean familiares, que sean amigos, sobrinos, lo que sea, por ética asumo yo que eso no lo haremos y le digo de una vez a las personas que vienen en apoyo a nuestro equipo que sepan que esa va a ser nuestra concepción” , subrayó.

Ahumada Quintero hizo una solicitud pública a las barras de abogados para que los ayuden como sociedad opinando respecto a este caso, como expertos en el tema, para que ellos analicen y les ayuden a clarificar las cosas, más allá de la situación política, en la cuestión legal.