Prohíben acceso de vehículos motorizados a playas y médanos de Guasave

GUASAVE. – Ni en médanos ni en playas. El acceso de vehículos motorizados no será permitido en estos centros recreativos de Guasave y para cumplir con esa medida habrá vigilancia permanente y se están instalando barreras físicas, manifestó Rigoberto Camacho Camargo.

El director de Tránsito Municipal detalló que tanto en playa Las Glorias como en Bellavista habrá zonas hasta donde puedan ingresar las unidades motrices, pero al frente de playa solo se podrá ingresar caminando, para mayor seguridad de los bañistas.

“No se va a permitir, va a haber un punto a la llegada de las playas donde se van a estar deteniendo todo tipo de unidades motrices, como son racers, cuatrimotos y todo tipo de unidades que la intención sea meterlos en las playas o en los médanos. A la playa no hay acceso para ningún tipo de vehículo motorizado”, sostuvo.

El funcionario municipal indicó que todos los elementos de la corporación vial estarán trabajando en el operativo de Semana Santa y un importante porcentaje estará asignado en Bellavista y Las Glorias, por lo que la vigilancia será permanente.

Además, están instalando barreras físicas como cercos o grandes bordos de tierra para que los vehículos no puedan ingresar a las zonas restringidas por las autoridades.

Camacho Camargo agregó que a esa medida se suma la operación de filtros del alcoholímetro donde se harán revisiones aleatorias de los conductores.

“Los que no estén aptos para conducir debido al consumo del alcohol serán detenidos en ese momento, si va con ellos una persona que no presente este tipo de problemas se le va a pedir que asuma el control del volante, de no acatar esa indicación serán detenidos”, advirtió.

“La idea es que no conduzcan por la carretera en estado de ebriedad, si no llevan alguna persona apta para conducir se les va a detener hasta que se le pasen los efectos del alcohol o hasta que vaya por ellos una persona que sí esté apta para conducir”.

Agregó que por las carreteras también habrá recorridos de vigilancia permanente y aplicarán el sistema carrusel con una patrulla al frente controlando la velocidad de los conductores que vayan detrás, para de esta manera reducir el riesgo de accidentes que conlleva desplazarse a velocidades mayores a la permitida.