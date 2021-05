Quienes se sientan decepcionados de Cabrera y González pueden pintar su voto de rosa, propone Rosa Elena Millán

AHOME._ La candidata de Fuerza por México a la Gubernatura de Sinaloa propuso que quienes se sientan decepcionados de las otras candidatas pueden votar por ella, describiéndose como “una mujer firme, de convicciones, segura de lo que quiere y de lo que hace”.

De gira por Los Mochis, Rosa Elena Millán Bueno señaló que cada quien tiene una manera de ver la actividad política y aseguró que ella no la ve como “una forma de generar acuerdos de última hora”, sino como una competencia que le permite ser una opción para los sinaloenses.

“Los ciudadanos habrán de emitir un juicio de valor de cada quien. Es una estrategia de ellas, pero al final hay que ver cómo se interpreta eso por los ciudadanos que en su momento confiaron en ellas... Quienes se sientan decepcionados pueden pintar su voto de rosa”, dijo.

Y es que Yolanda Cabrera, candidata de Redes Sociales Progresistas, pidió que se vote por Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. Mientras que Gloria González, del Partido del Trabajo, declinó este viernes y anunció su adhesión también al proyecto de Zamora.

En ese contexto, Millán Bueno comentó que personajes como Heriberto Galindo, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong le han dirigido “llamadas públicas” invitándola a declinar, pero aseguró que no se lo han pedido directamente.

“Creo que hay que ser congruentes y en política es muy difícil ser congruentes... ¡Jamás!, nunca, defraudaría la confianza de la gente, que ha depositado en Rosa Elena Millán la opción de poder ser Gobernadora de Sinaloa”, expuso.

“Yo creo que cuando estás buscando que declinen y que declinen a favor tuyo, es precisamente porque no tienes los números que dices tener”, añadió.

Cuestionada sobre su posicionamiento respecto al elevado costo de reimprimir las boletas, debido precisamente a la declinación de candidatos, Millán Bueno respondió que propondría reformar la Ley para que esos costos se le cargaran al partido político y al candidato que declinara.

“Yo propondría reformar la Ley Electoral y que ese costo se le cargue al partido y se le cargue al candidato. No puede ser que la ciudadanía asuma esos caprichos de última hora o esas acciones de acuerdos políticos”, opinó.

‘IEES debería sancionar a Zamora por pedir que no salgan a votar’

Rosa Elena Millán Bueno también se expresó respecto a lo dicho recientemente por Mario Zamora, en el sentido de que si no iban a votar por él que mejor se quedaran en sus casas.

“A diferencia de otro candidato, que dice que mejor no vayan a votar, que se pongan a ver la tele, lo que me parece una falta de respeto a lo que siempre hemos promovido, que es la participación ciudadana y creo que hasta el IEES debería sancionarlo por decir esa serie de barbaridades. El desespero debe ser mucho para hablar así... Si al final, la decisión no nos favorece, no importa, pero vayan y voten”, comentó.

Apuntó que le están apostando al voto reflexivo y razonado por las mejores propuestas y se dijo confiada en dar la sorpresa el 6 de junio; asegurando que no le daría chamba en su gobierno a ningún candidato a la Gubernatura.