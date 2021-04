Reconoce Rector de la UAS retraso educativo por falta de clases presenciales

Pese a los tiempos adversos que se viven desde hace ya más de un año, Guerra Liera detalló que la UAS alcanzó con sus clases virtuales más del 95 por ciento de cobertura.

“En un inicio no fue fácil porque los docentes utilizaban el Internet para buscar bancos de datos, mandar un archivo, pero no de manera común utilizarlo como una plataforma, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, expresó.

“Otro problema que nos desnudó a nuestro país es la discriminación y la desigualdad, porque muchos jóvenes que viven en zonas rurales no solo no tienen un iPad o una computadora, sino que no tienen ni energía eléctrica ni servicios de agua potable, ¿esos jóvenes cómo podrán recuperar?, ese es el factor adverso que vamos a tener, es lo que se tiene que analizar”.

El Rector de la UAS expuso que no han visto el nivel de deserción escolar que pudo haberse presentado con la pandemia porque sería engañoso manejar una cifra, pero es más importante ver el nivel de habilitación posterior al Covid-19 en el que se van a encontrar los estudiantes

“Esto es qué tanto aprendieron, qué efectividad tuvo la educación de manera virtual y qué tan habilitados están para continuar con los mayores augurios la siguiente fase de la educación”, dijo, “sí es cierto, va a haber retraso, se podrá comparar con el de hace 15 o 20 años, pero también debe de haber un avance de garantizar el derecho a la educación y el principal derecho que es a la vida”.

Como uno de los ejemplos más claros de las consecuencias que la pandemia está ocasionando a nivel educativo, Guerra Liera mencionó que los estudiantes de Medicina que requieren prácticas en hospital, con cadáveres y en laboratorio, no están llevándolas al 100 por ciento.

Lo que están proponiendo, detalló, es hacer un manual de las prácticas que se debieron haber hecho para en el momento adecuado llevar a cabo una especie de diplomado con valor curricular y poder asumirlas.