Regidores ejercerán 58% más en combustible que las 12 sindicaturas de Guasave

GUASAVE._ Los 12 regidores que integran el Cabildo de Guasave ejercerán este año un gasto de 58 por ciento más por concepto de combustible que lo que tendrán en este mismo concepto las 12 sindicaturas del municipio.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022 del Ayuntamiento de Guasave, para el área de regidores los propios ediles aprobaron un gasto de 3 millones 120 mil pesos.

Marco Antonio Báez Rochín, Tesorero de la Comuna, confirmó que cada regidor recibe un apoyo de 5 mil pesos semanales para combustible, lo que multiplicado por 52 semanas en el año da un total de 260 mil pesos.

“Nosotros vimos que en el ejercicio pasado se excedió un poquito el consumo de gasolina porque no presupuestaron bien o porque en el inter pudieron haber dado cantidades diferentes, pero nosotros fuimos prácticos, agarramos 52 semanas que tiene el año, lo multiplicamos por los 60 mil pesos semanales, porque son 5 mil a cada Regidor, y nos dio la cantidad de 3 millones 120 mil pesos y eso presupuestamos”, explicó.

En contraste, el presupuesto que tendrán en general las 12 sindicaturas para combustible será de un millón 974 mil 400 pesos, estableciéndose de la siguiente manera:

Sindicatura Presupuesto para combustible

Juan José Ríos: $155 mil

Adolfo Ruiz Cortines: $177 mil 400

Benito Juárez: $255 mil

La Trinidad: $120 mil

Tamazula: $150 mil

León Fonseca: $260 mil

El Burrión: $130 mil

Nío: $122 mil

Bamoa: $180 mil

San Rafael: $160 mil

La Brecha: $105 mil

Bamoa: $160 mil

Total: Un millón 974 mil pesos

Jaime Heredia Valdez, síndico de Juan José Ríos, que tiene presupuestados 155 mil pesos para combustible este año, dijo que ese recurso es exclusivamente para los trabajos que se realizan en la sindicatura.

“Es para la pipa, para el dompe, las retroexcavadoras que pedimos prestadas y no nos alcanza. Afortunadamente yo no vivo de esto, pero 10 mil 500 pesos mensuales de sueldo ¿crees que me alcancen?, tengo que poner bolsa”, lamentó.

Calificó que mientras las sindicaturas están limitadas en recursos para prestar los servicios que les exige la ciudadanía, los regidores tengan ese apoyo de 5 mil pesos semanales, cuando solo van al Cabildo a levantar la mano.

En total, el Ayuntamiento de Guasave tiene presupuestado en combustible un gasto de 52 millones 160 mil 400 pesos en este año, en todas las áreas, exceptuando las paramunicipales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable (Policía Municipal y Tránsito) es la que tiene mayor presupuesto asignado, con 28 millones de pesos, pero se pagan con recursos del Fortamun que llega del Gobierno Federal.

Los otros 24 millones 160 mil 400 pesos para las otras áreas provienen del gasto corriente del Ayuntamiento.

La única otra área que tiene más presupuesto para combustible es Aseo y Limpia, de donde depende el servicio de recolección de basura, que tiene asignados 9 millones 500 mil pesos.

“Las áreas que tienen más consumo de combustible son Aseo y Limpia, Obras Pública, y Tránsito y Seguridad Pública, son áreas en las que a fuerzas tiene que haber mucho más consumo de combustible porque son las áreas que están prestando servicios a la ciudadanía y ahí no podemos reducir lo que se viene ejerciendo y hay un histórico de lo que mínimamente ocupan para prestar el mismo servicio”, indicó.

Otras áreas que tienen más presupuesto para este rubro son Mantenimiento de Calles, con un millón 600 mil pesos; Obras Públicas, con un millón; Presidencia, con 900 mil; mientras que Parques y Jardines, Operativo de Semana Santa y Actividades Cívicas y Culturales tienen presupuestados 800 mil pesos cada uno.