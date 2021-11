Regresa la Feria del Taco a Guasave, tras ausentarse por la pandemia

Después de sostener un encuentro con autoridades municipales, Arturo García Medina, presidente de Canirac Guasave, dijo que recibieron el aval para retomar este evento que se realizó por primera vez el 22 de noviembre de 2019, pero que el año pasado no se pudo realizar por las restricciones debido a la pandemia.

El dirigente camaral manifestó que el acuerdo al que llegaron con las autoridades es que reforzarán los protocolos sanitarios, lo que se facilita ya que el espacio donde se llevará a cabo el evento es abierto y muy amplio, y eso permitirá guardar la sana distancia entre los stands que se instalen.

“En esta ocasión vamos a abrir todo el espacio para jugar con la sana distancia en las mesas y con todos los protocolos, utilizando cubrebocas, vamos a tener una cámara sanitizante a la entrada, le daremos cubrebocas a quien no lleve, porque no va a entrar nadie que no lo porte, vamos a proporcionar gel y aparte van a estar en un stand los de Salud vigilando que las cosas se estén dando”, manifestó.

García Medina recordó que en la primera edición de la Feria del Taco participaron 26 establecimientos y fueron visitados por más de 22 mil personas, hoy esperan que la afluencia supere esa cantidad.

“Pudiera favorecernos bastante la fecha por la época que es y las familias que vienen a visitar el municipio, a parte ya cae el aguinaldo, la quincena, entonces sí nos pudiera favorecer mucho”, indicó.

En la primera edición el costo del boleto fue de 85 pesos, con derecho a 3 tacos de su elección y una bebida, además de participar en rifas, para esta ocasión no han definido el costo, pero una vez que lo definan lo darán a conocer, comentó.